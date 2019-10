Hvert år kommer The Guardian med listen over hver Premier League-klubbs største talent i aldersgruppen for førsteårs skolegutter på akademiet (16-17-åringer.)

For 2019 er det norske Oscar Bobb som trekkes frem som Manchester City største talent i aldersgruppen.

I omtalen av den offensive midtbanespilleren skriver avisen blant annet at Bobb scoret tre mål på sine første tre kamper i Premier League for U18-lag.

16-åringen gikk til Manchester City i sommer, i en karriere som allerede har inneholdt en rekke klubber.

Etter å ha herjet for Lyn i Norway Cup, sluttet unggutten seg til Porto, men etter at en permanent overgang ble stoppet av FIFA-reglementet gikk han tilbake til Norge, denne gangen Vålerenga. Talentet lokket imidlertid City på banen når Bobb ble 16 år gammel.

Å bli trukket frem på denne listen er ingen garanti for suksess, men han deler den æren med flere store navn. Slik har det gått med tidligere talenter som har toppet Citys liste:

2018: Tommy Doyle

Fått proffkontrakt hos City, og spilte i en treningskamp mot West Ham før denne sesongen.

2017: Ivan Ilic

Utlånt til Røde Stjerne forrige sesong. Der fikk han bare en cupkamp, før han skiftet utlånsklubb til FK Zenum. Nå på lån hos NAC Breda.

2016: Jadon Sancho

Har virkelig slått gjennom. Ble solgt til Borussia Dortmund i 2017 for åtte millioner pund, og der har han imponert. Har scoret 18 mål og levert 29 målgivende på 63 kamper for Dortmund. Har også to mål på åtte kamper for England.

2015: Demeaco Duhaney

Sluppet på free transfer av Manchester City i 2018, og er nå tilknyttet Huddersfield. Spilte i 1-0-seieren over Wolverhampton i Premier League i februar, men spiller mest på U23-laget.

2014: Tosin Adarabioyo

Forsvarsspilleren spilte 36 kamper på utlån til West Bromwich i Championship forrige sesong. Er denne sesongen utlånt til Blackburn.

I tillegg til Jadon Sancho er det flere andre, fra andre klubber, som har markert seg på toppnivå etter å ha blitt singlet ut i denne kåringen.

Spillere som Callum Hudson-Odoi (Chelsea 2017), Trent Alexander-Arnold (Liverpool 2015) og Marcus Rashford (Man. Utd 2014) er blitt engelske landslagsspillere og verdifulle for sine respektive storlag.

Enda flere har blitt faktorer i diverse Premier League-klubber, som for eksempel:

Bukayo Saka (Arsenal 2018), Reiss Nelson (Arsenal 2017), Mason Greenwood (Man. Utd 2018), Angel Gomes (Man. Utd 2016), Oliver Skipp (Tottenham 2017), Ben Woodburn (Liverpool 2016), Reece Oxford (West Ham 2015), Dominic Solanke (Chelsea 2014), Hamza Choudhoury (Leicester 2014).

Men langt de fleste har ikke slått til.