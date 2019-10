Har ikke spilt siden desember i fjor: – Det kan snu fort i fotballen

I desember i fjor røk akillesen til Ørjan Håskjold Nyland, og i mellomtiden sørget lagkameratene for opprykk til engelsk fotballs øverste divisjon.

Dermed er den norske landslagsreservekeeperen en av kun to spillere i troppen til de helt avgjørende EM-kvalikkampene den neste uken som i øyeblikket tjener direkte* til livets opphold som Premier League-spiller.

Så langt i høst har 29-åringen vært på benken i to ligacupkamper og vært henvist til tribunen i samtlige kamper i ligaen, men han bekrefter allikevel at han lever Premier League-livet hver eneste helg.

– Ja, jeg gjør det. Jeg er på hver kamp og følger dem tett uansett. Jeg er med på alt som laget gjør, og er på en måte en del av det selv om jeg ikke har fått spille ennå. Det kan snu fort i fotballen. Det skjedde i negativ forstand for min del i fjor. Skader og slike ting skjer fort, så da handler det bare om å være klar, sier Håskjold Nyland til TV 2.

Nyland hadde etablert seg som førstekeeper for Villa i Championship etter overgangen fra tyske Ingolstadt, og spilte 23 av de første 25 kampene på nivå to før skaden inntraff like før nyttår i fjor. I mellomtiden har Tom Heaton blitt hentet fra Burnley, mens Jed Steer var stor i innspurten som sikret opprykk på vårparten.

Usikker på egen plass i hierarkiet

De to har også vært foran ham i køen om spilletid til nå denne sesongen, men på kampdag reiser Villa-troppen altså alltid med tre keepere. Selv om det er Heaton som har voktet buret og Steer som har sittet på benken, virker Nyland allikevel fornøyd med tingenes tilstand.

Storklubben fra Birmingham har også kroatiske Lovre Kalinic i sin rekker, men mannen med 18 landskamper for fjorårets VM-toer har også slitt med skade siden overgangen fra Genk i januar - en overgang som ble klar før Nylands skade inntraff. Derfor vet ikke Nyland hvor han selv står i keeperhierarkiet ett snaut år etter skaden han selv pådro seg.

– Nei, egentlig ikke. For min del handler det om å komme tilbake fra skade. Nå har jeg trent bortimot to måneder uten å ha noen avbrekk i det hele tatt. Jeg føler meg bra og jeg er med i troppen som reiser hver gang, sier han.

Heaton-forfall fra Englands tropp denne uken

Flere hevet nok øyenbrynene og så for seg en potensiell ny nordmann i Premier League da det tirsdag kom nyheter fra den engelske landslagstroppen om at Tom Heaton hadde meldt skadeforfall og returnert til Villas treningsfelt, men akkurat rivalens skade avdramatiserer Nyland.