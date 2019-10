– Jeg har snakket med klubben og fått beskjed om at jeg ikke er med som spiller neste sesong. Det er trist, for jeg hadde veldig lyst til å være med en sesong til, og bruke min spisskompetanse i enkelte kamper og være en del av garderobekulturen. Men slik er fotballen, ting varer ikke evig, sier Karadas til Brann.no.

Han er imidlertid ikke ferdig i klubben som helhet. Eidaren er i dialog om en annen rolle neste sesong.

– Det var en helt spesiell beskjed og gi til en helt spesiell spiller. Han har betydd veldig mye for Brann og hele norsk fotball. Han har hatt en enormt viktig rolle i garderoben og vært et stort forbilde for de unge spillerne når det kommer til profesjonalitet og garderobekultur. Typer som han ønsker man å ha med til evig tid, men slik er det ikke i fotballen, sier sportssjef Rune Soltvedt.

Må synke inn

Karadas har vært innom Brann i tre perioder, og spilt over 250 kamper. Det gjør han til den spilleren med femte flest kamper for klubben.

Han var blant annet med på ligagullet i 2007.

– Jeg har vært en del av klubben i flere perioder siden 1998. Jeg vil spesielt takke supporterne. Det har vært både oppturer og nedturer, og jeg sitter igjen med vanvittig mange gode minner. Nå vil jeg la dette synke inn og så kommer jeg tilbake med mer på et senere tidspunkt, sier Karadas.

Innholdsrik karriere

Nordfjordingen kom til Brann i 1999 og etablerte seg for Brann, før han i 2002 gjorde seg svært upopulær da han gikk til Rosenborg.

Eter tre seriemesterskap gikk spissen (og stopperen) til Benfica. Etter opphold hos Portsmouth og Kaiserslautern returnerte Karadas til Brann i august 2007 og var med på innspurten mot ligamesterskapet.

Da han kom tilbake til Brann ble Karadas møtt med banneret: «Vi hatet deg så mye, fordi vi elsket deg så høyt.»

Han ble i klubben til 2009, før det fulgte et opphold hos Kasimpasa for mannen av tyrkisk opphav. I 2012 returnerte han til Norge og Sogndal, før det ble Brann for tredje gang i 2014.

Karadas har ti kamper og ett mål for det norske landslaget.