De ladbare hybridene har tatt store markedsandeleri Norge de siste årene. Det til tross for at mange av dem har hatt temmelig begrenset rekkevidde på strøm. Her har nok det viktigste for mange kjøpere vært at disse bilene har lite eller ingen avgifter.

Nå begynner andre generasjon ladbare hybrider å komme. Felles for de fleste av dem, er at den elektriske rekkevidden øker betydelig.

Mercedes har vært tidlig ute her med flere av sine større biler. Nå kommer også minstemann A-klasse som ladbar hybrid. Og det blir en svært interessant bil her hjemme.

Starter på 382.000 kroner

A 250 e heter bilen som har høyt utstyrsnivå allerede fra start og får en klasseledende elektrisk rekkevidde på inntil 69 kilometer.

Prisene starter på 382.000 kr og de første modellene er forventet til Norge i desember.

– A-Klasse er en av våre viktigste modeller og den som utvilsomt har introdusert flest nye kunder til vårt merke. Med rekordlang elektrisk rekkevidde og en svært attraktivt pris vil A 250 e definitivt bidra til å løfte Mercedes-Benz til nye høyder, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz Personbil hos importøren Bertel O. Steen.

Mercedes er i gang med en omfattende elektrifisering av modellutvalget sitt. Blant annet blir minstemann A-klasse nå ladbar.

218 hestekrefter

Her er noen kjappe fakta på A 250 e

– Inntil 69 km elektrisk rekkevidde (WLTP)

– Systemeffekt på 218 hestekrefter

– Systemmoment på 450 Newtonmeter

– Akselerasjon fra 0-100 km/t på 6,6 sekunder

– Tauekapasitet på 1600 kg (tilvalg)

– Flatt bagasjerom

Også sedanutgaven av A-Klasse blir nå ladbar.

På nivå med S-Klasse

Blant standardutstyret finner vi LED High Performance-lys, 8-trinns DCT automatgirkasse, ryggekamera, automatisk filholder, MBUX, preklimatisering og aluminiumsfelger.

Av tilvalg som tidligere ikke har vært utbredt i kompaktklassen, er multikonturseter med massasje, sylskarpt head up-display, 360-kamera, Burmester stereo med hele 12 høyttalere og ikke minst assistansesystemer som skal være på nivå med S-Klasse.

Den elektriske motoren er sømløst integrert i drivlinjen og vil sammen med den firesylindrede forbrenningsmotoren gi en systemeffekt på 218 hk (160 kW) og et dreiemoment på 450 Nm.

Ikke ødelegge bagasjerommet

Majoriteten av disse kreftene leveres umiddelbart og tar A 250 e fra 0-100 km/t på 6,6 sekunder. Toppfarten er på 235 km/t (140 km/t på ren eldrift).

Det vannavkjølte batteriet har en total kapasitet på ca. 15,6 kWt, det største i en eksisterende ladbar hybrid fra Mercedes-Benz. A 250 e kan lades med både vekselstrøm og likestrøm, der sistnevnte kun bruker 25 minutter fra 10-80 prosent. Fra en ladeboks med en effekt på 7,4 kW tar det omkring 1 time og 45 minutter fra 10-100 prosent.

For å optimalisere bagasjeromsplassen er eksosanlegget fullstendig redesignet. Fremfor å strekke seg til enden, avsluttes det nå midt under bilen.

Mercedes har jobbet mye med plassutnyttelsen, målsetningen har vært at den elektriske drivlinjen skal stjele minst mulig plass.

Spare batteriene

Drivstofftanken er integrert i installasjonsrommet for akselen, noe som gjør at batteriet kan plasseres under baksetene. Dette resulterer i minimalt tap av bagasjeromsplass sammenlignet med søstermodellene og sikrer et helt flatt gulv.

Det nye brukergrensesnittet til Mercedes, MBUX, er selvsagt på plass, med funksjoner som stemmestyring og augmented reality-navigasjon. Et nytt elektrisk program gjør at forbrenningsmotoren kun starter ved kickdown. I dette programmet kan man også styre mengden regenerering via to hendler bak rattet.

Via Dynamic select-bryteren i midtkonsollen har man de tradisjonelle valgene komfort-, ECO- og Sport slik at kundene totalt sett kan velge mellom 100 prosent utslippsfri drift, hybriddrift, eller forbrenningsmodus for å spare batteri til bynære strøk.

Slik ser datene ut for den ladbare versjonen av Mercedes A-klasse.

