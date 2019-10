Tyrkia har de siste dagene varslet en større militæroperasjon mot de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria.

Klokken 10.30 meldte Bloomberg at de tyrkiske troppene har begynt å krysse grensen inn til nabolandet.

Klokken 15.15 bekrefter Tyrkias president at militæroperasjonen mot den kurdiske YPG-militsen har startet.



– Vårt mål er å ødelegge terrorkorridoren som er forsøkt opprettet langs vår sørlige grense og bringe fred til regionen, skriver den tyrkiske presidenten på Twitter.



Ifølge avisen Bloomberg gikk to fortropper over grensen to steder tidlig onsdag morgen for å forberede en større offensiv.

Det tyrkiske utenriksdepartementets talsmann, Hami Aksoy, sa mandag kveld at Tyrkia har en grunnleggende rett til å iverksette nødvendige skritt for å ivareta nasjonens sikkerhet mot terrortrusler fra Syria.

– Tyrkias mål er å frigjøre lokalbefolkningen fra de væpnede bandittenes åk, ifølge Fahrettin Altun, kommunikasjonssjef for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Saken oppdateres.