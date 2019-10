Katharina begynte med ballett, men endte opp som proffbokser

Som liten ble Katharina Engene Thanderz sendt på ballettrening, men det syntes hun ikke var så morsomt. Først som 18-åring fant hun en idrett hun likte mye bedre: kampsport.

– Det var litt tilfeldig. Jeg kom til et slags treningssenter, som egentlig ikke var et treningssenter en gang, det var bare et lite lokale der det var gutter som trente kickboksing, grappling og MMA. Jeg så på en av treningsøktene og ble veldig fascinert av det, så jeg fikk lov til å prøve en dag. Etter én trening ble jeg helt hekta så har jeg trent siden, sier Katharina Engene Thanderz til TV 2.

– Hva synes familien din om det?

– De er veldig stolte og støtter meg veldig mye, men det er nok ikke den idretten de hadde høyest oppe på lista, det tror jeg nok ikke. Jeg tror ikke moren syntes det var så veldig gøy i starten, men foreldrene mine har aldri sagt at jeg måtte velge noe annet.

Spås som Norges nye stjerneskudd i boksing

Etter at 31-åringen begynte med kampsport, har hun gitt full gass for å bli best. Thanderz begynte først med kickboksing og ble både verdensmester og europamester i proff kickboksing, så valgte hun å bytte til vanlig boksing. Det samme byttet gjorde også Cecilia Brækhus og selv om hun og Thanderz bokser i forskjellige vektklasser har flere begynt å sammenlikne de to.

– Noen kaller deg den nye Cecilia Brækhus, hva tenker du om det?

– Jeg synes jo det er positivt, fordi hun har oppnådd veldig mange gode meritter innen bokseringen, men vi er veldig forskjellige boksere, så jeg håper at jeg kan bringe noe nytt og at folk kan huske meg for det jeg gjør i ringen. Jeg tror egentlig at det bare er bra at folk kan se en ny boksestil, men jeg tar det veldig positivt når jeg hører sånne typer kommentarer, sier Thanderz.

Katharina Thanderz sammen med trener Jesus Antonio Labrador Foto: Ellen Kessel – Jeg er en mer introvert person, så det å bokse gjør at jeg må jobbe veldig mye med det, sier Thanderz. Foto: Ellen Kessel

Thanderz har allerede vært europamester i proffboksing, men en prolaps i nakken gjorde at hun ikke kunne forsvare tittelen. Senere brakk hun hånda under en kamp, men nå er den norsk-spanske bokseren helt frisk i både nakke og hånd. Det er viktig for 31-åringen som står foran karrierens gjeveste kamp den 16. november, når hun skal bokse om VM-tittelen i Oslo.

– Det er jo det jeg har drømt om hver eneste dag når jeg har vært på trening. Selv om det føles veldig stort nå, så er det noe jeg har visualisert så mange ganger at det samtidig føles veldig naturlig ut, fordi jeg har sett det for meg hver eneste treningsøkt i mange år. Jeg føler også at det kommer på et veldig godt tidspunkt. Jeg har fått utviklet meg som bokser, jeg har fått bokset med ganske mange forskjellige boksere til nå, så jeg føler at tiden virkelig er inne. Jeg gleder meg veldig til den dagen og det er jo en drøm som har gått i oppfyllelse bare å få sjansen til å kunne gå en VM-kamp, sier hun.