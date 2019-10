– Hun var en stor del av livet mitt, særlig i barndommen. Foreldrene våre var gode venner, så var brukte mye tid sammen, forteller Catarina Annabelle Redisch (18) til TV 2.

Hun har kjent «Joey», som hun kaller venninnen, siden barnehagen.

Sammen med flere andre personer går Catarina onsdag i tog fra Jernbanetorget til Stortinget for å minnes Johanne og samtidig ta avstand fra rasisme.

– Det er forferdelig å tenke på at hun er borte. Jeg pleide å snakke med henne om alt mulig, nå leser jeg om henne i avisen. Og det er fordi hun er død, sier Catarina.

– Minnene vil jeg alltid ha

Hun har ikke tidligere uttalt seg i pressen, men skal onsdag holde en appell etter toget.

– Hun var veldig nysgjerrig og stilte mange spørsmål. Også var hun veldig åpen, man kunne snakke med henne om alt, forteller Catarina til TV 2.

I forrige måned skrev Catarina en gripende tekst på Facebook, der hun tar avskjed med venninnen.

«Kjære Joey. Sist gang jeg holdt en tale for deg var på konfirmasjonen din. Da snakket jeg om barndommen vår sammen; om turene til Rauland, sparkesykkelturer til Magasinet for å kjøpe kuleis (som du alltid mista på gulvet), og Barbie frisørsalongen vår», skriver hun.

DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble minnet på Sandvika videregående skole tre dager etter det rasistisk motiverte drapet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun skildrer barndommen deres sammen, juleselskapet i fjor og hvordan de har stått hverandre nær uten alltid å snakke sammen så ofte.

«Hvis jeg kunne gitt deg en siste beskjed ville jeg takket deg for en fin barndom. De minnene vil jeg alltid ha. Så takk Joey! Jeg savner deg så mye», avslutter hun.

Rasistisk motivert

Markeringen onsdag arrangeres av Utenlandsadoptertes politiske utvalg (UAPU) og Antirasistisk Senter. En rekke organisasjoner har tilsluttet seg arrangementet.

«Vi samles i sorg og i forferdelse over enda et grusomt rasistisk drap. Vi samles for å minnes de andre som har blitt tapt til rasistisk og høyreekstremt hat før henne», heter det i beskrivelsen av arrangementet på Facebook.

Philip Manshaus er siktet for å ha drept stesøsteren kort tid før han angrep Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august. Ifølge politiet har Manshaus forklart i avhør at han drepte Ihle-Hansen fordi hun var av asiatisk opprinnelse.

Ihle-Hansen ble født i Kina, og var adoptert til Norge.