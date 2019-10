Det kom frem under et beredskapsmøte i regi av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) i Geiranger onsdag.

– Vi har gjort en rekke tiltak for å sikre stabiliteten i nødnettet. Først og fremst har vi sikret drivstofftilførslene til basestasjonen på Dalsnibba. I tillegg har vi etablert et reservesystem brenselcelleteknologi som går på metanol, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier i DSB til TV 2.

Bakgrunnen var at DSB fikk kraftig kritikk etter at nødnettet falt ned i januar i år på grunn av manglende drivstofftilførsel. Et snøskred satte også mobildekningen ut av spill, og hele Geiranger var uten mobil, nett og nødnettsdekning i nesten et døgn.

Redder liv

– Vi har tatt lærdom av det som skjedde og har innført tilsvarende ordning flere andre steder i Norge.

I tillegg til back-up på sprit, har DSB installert en løsning i Geiranger som gjør det mulig å koble den lokale Nødnett-ringen med basestasjoner forbi stasjonen på Dalsnibba hvis denne skulle falle ut. Dermed opprettholdes redundans og robusthet i området.



DSB har i tillegg endret funksjonaliteten på nødnettet slik at nødetatene kan kommunisere lokalt i Geiranger og på Hellesylt - selv om disse basestasjonene mister forbindelsen til resten av nettet.



- Garanterer du at basestasjonen på Dalsnibba ikke vil falle ut?

– Vi er stolt av den jobben vi gjør hver dag med nødnettet, og den tilliten som nødetatene viser oss. Nødnettet redder liv hver dag. Men jeg må være tydelig på at ingen kan garantere noe 100 prosent. Husk at vi har en oppetid på 99,4 til 99,6 prosent, sier Heier til TV 2.