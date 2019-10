Sju av åtte trakk seg fra valgkamp-utvalg

Andersen er fast bidragsyter til nettstedet Document.no og skrev i 2010 kronikken «Drøm fra Disneyland» sammen med Tybring-Gjedde, der de tok et oppgjør med det de kalte «kultursviket» til Arbeiderpartiet.

Ugland Jackobsen, som ble satt inn som ny valgkampgeneral, erklærte før valget at han ønsket seg politikere som mer «helhjertet jobber for flagg og fedreland».

Andersen og Ugland Jackobsen deler Tybring-Gjedes syn på globalisering, og er iherdige klimafornektere, noe som kom til uttrykk i kommunevalgkampen.

I en annonsekampanje på Facebook gikk Oslo Frp både imot «globalisering» og «klimahysteri».

Verken Ugland Jackobsen eller Andersen ønsker å kommentere forholdene rundt valgkamputvalget i Oslo Frp

Fylkeslederen i Oslo, Tone Ims Larssen, sier at Andersen ble tatt inn fordi han er tekstforfatter og reklamemann, og har erfaring fra tidligere valgkamparbeid for Oslo Frp.

– Ugland Jacobsen var veldig gira, og kom inn i et underutvalg før han ble spurt. Når valgkamplederen trakk seg, spurte jeg om han ville bli leder, sier hun.

Valgkamplederen slår tilbake

Ims Larssens ga offentlig uttrykk for at den 22 år gamle valgkamplederen trakk seg fordi han ikke var voksen nok for oppgaven.

– Jeg har sagt at det er mulig arbeidspresset ble for stort, at det er forskjellige årsaker til at man velger å trekke seg, og at det var en veldig stor oppgave for en ung gutt, sier hun til TV 2.

Men Stenberg tilbakeviser at han gikk ut fordi han var ung og ikke klarte arbeidspresset.

– Det var interne forhold som gjorde at jeg valgte å trekke meg. Jeg informerte fylkeslederen om dette, så hun vet grunnen, og det var ikke fordi jeg var for ung eller fordi det var for stor arbeidsmengde.

– Opplevde du inntrykket som ble gitt av deg som ubehagelig?

– Jeg synes selvfølgelig det er leit når det blir fremstilt på denne måten. Det var internt, og mer enn det ønsker jeg rett og slett ikke å si.

TV 2 har snakket med flere av medlemmene som trakk seg, samt andre sentrale personer i Oslo Frp.

Deres versjon er at valgkamplederen ble motarbeidet, og at utvalget ble undergravet av sterke interne krefter.

– Jeg trakk meg fordi fylkesstyret og arbeidsutvalget skulle kontrollere alt og bestemme hva valgkamputvalget skulle gjøre. Vi ble også påtvunget to nye medlemmer. Valgkamputvalgets leder hadde god kontroll, lå godt an med valgkampprosessen og var var veldig dyktig, sier en av medlemmene TV 2 har snakket med.

Ims Larssen understreker at hun ønsket Stenberg inn i utvalget, og at hun ville ha valgt ham igjen.

– Han er en kjempedyktig politiker som vi kommer til å se mye til framover, sier hun.

Like sikkert som Einsteins teori

Hagen er ikke overrasket over at Frp gikk på en ny smell i valget, og endte på 5,3 prosent oppslutning, som nok en gang er lavere enn Frp nasjonalt, som fikk 8,2 prosent.

–Nei, ikke i det hele tatt, det kunne man se lang vei. Einstein sa at gjør du det samme to ganger, og forventer et annet resultat, da er du gæren, ler han.

Han trøster seg med at det aldri er for sent å endrekursen, og at når man er på bunnen, så kan det bare gå opp igjen.

– Man har jo noen fløyer i partiet, men nå tror jeg Oslos befolkning er klar for et mer liberalt Frp, sier han.