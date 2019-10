Da Badi Hemat (55) startet drosjen sin på gårdsplassen på Neskollen i Nes i Akershus mandag morgen, sprutet glasset inn i bilen fra bakvinduet.

Hemat trodde først det bare var ruta som sprakk, men det var før han sjekket grundigere i bilen.

Han har kjørt drosje i mange år, men for første gang hadde han lagt igjen drosjeveska i bilen – med 6000 kroner.

– Jeg var sliten etter mye kjøring dagen før og lot pengeveska ligge igjen i bilen. Det skulle jeg aldri ha gjort. Men jeg hadde virkelig trodd at bilene kunne få stå i fred her ute på landsbygda, sier Hemat til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Fanget på film

Da 55-åringen begynte å sjekke litt rundt i nabolaget, skjønte han at det ikke bare var han som hadde hatt besøk denne natta.

Et steinkast unna bor Håkon Alfheim. Etter flere episoder den siste tiden, har Alfheim montert opp kamera i gårdsplassen.

SKREMT: Badi Hemat (55) syns det er veldig ekkelt at noen brøt seg inn i drosjen hans, like utenfor soveromsvinduet hans, og tok med seg 6.000 kroner. Foto: Privat

Mandag morgen våknet han til et varsel på mobilen, som tilsa at han burde sjekke nattens aktivitet på kameraet.

– Like før klokken 02 er det tydelig at en person, som muligens er maskert, går resolutt mot firmabilen min. Han tar i dørhåndtaket på bilen, før han kikker rett opp i kamera. Når han ser at han er fanget på film, snur han seg raskt bort og forsvinner fra stedet, sier Alfheim til TV 2.

Skaper utrygghet

Da Badi Hemat anmeldte tyveriet fra drosjen sin, leverte han også inn videoen fra Alfheims kamera.

KNUST RUTE: Baksetet var dekket av glasskår etter tyvens herjinger. Foto: Privat

– Jeg har snakket med flere i området som har opplevd lignende tyveri i det siste. Selv om tyven er maskert, håper jeg virkelig politiet klarer å stanse vedkommende. Hele familien min syns det er skremmende at folk lusker rundt nattestid og stjeler, like utenfor soveromsvinduet vårt, sier Hemat.

Politiet har vært på stedet og søkt etter spor, uten at de har kommet videre i saken.

– Slike episoder skaper naturlig nok utrygghet i nabolaget. Nå blir det overvåkingskamera på meg også. Dersom han kommer en gang til, skal jeg ta han på fersken, sier Hemat.

Skjønner at folk er redde

Politioverbetjent Gunnar Foseid ved Eidsvoll lensmannsdistrikt skjønner at beboerne på Neskollen er skremt etter flere episoder den siste tiden.

– Vi har stor forståelse for at det føles utrygt når noen lusker rundt i nabolaget og det er innbrudd i biler, tyveri og skadeverk, sier Fosied til TV 2.

Politiet tok i mot anmeldelsen om bilinnbrudd og overvåkningsvideoen fra Badi Hemat onsdag. I tillegg har politiet også registret at det har vært andre bilinnbrudd, tyveri av sykler, hagemøbler og skadeverk på barneskolen i området.

– Ikke alt dette er anmeldt. For at vi skal få den fulle oversikten og prioritere denne typen kriminalitet, er det viktig at alle som opplever noe kommer til oss og anmelder, sier Foseid.

Politiet på Nes opplyser at de vil ha større fokus på å patruljere i dette boligfeltet framover.

– I tillegg til at vi kommer til å forsøke å kjøre mer jevnlig innom Neskollen, vil jeg oppfordre folk til å låse biler og garasje, ikke la verdisaker ligge lett synlig og at man holder inngangsdøren låst både dag og natt, sier Foseid.