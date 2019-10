1. november i 2017 startet utpressingen mot Kjell Inge Røkke, mener politiet.

Denne dagen ble milliardæren oppsøkt av Jan Erik Iversen i garasjeanlegget under kontorene til Aker Solutions på Fornebu.

Ifølge torpedoen var møtet tilfeldig.

Politiet mener torpedoen forsøkte å få Røkke til å betale ham et tosifret millionbeløp. Hvis ikke han gjorde dette, ville Iversen sørge for å spre ufordelaktig informasjon om Kjell Inge Røkke.

Bakgrunnen for utpressingen er, ifølge Røkke, at Iversen var forbannet etter et oppslag i VG. Avisen publiserte flere lydopptak der Røkke, Iversen og kunstsamler Per Orveland snakker sammen.

Torpedoen bekrefter at han var forbannet etter oppslaget i VG.

TILTALT. Jan Erik «Jannik» Iversen nekter straffskyld for anklagene om at han skal ha presset Kjell Inge Røkke for penger. Foto: Ole Berg-rusten / NTB Scanpix

Ringte VG-redaktør

Slik TV 2 forstår det, mener Iversen at Røkke burde stoppet publiseringen. Det er snart to år siden Iversen ble anmeldt og siktet i saken.

Røkke selv forklarte i retten at han faktisk forsøkte å stoppe VG-oppslaget, men at han ikke klarte det.

– Jeg snakket med redaktøren og forklarte hvilke konsekvenser det ville få for meg og min familie, men dette var ikke noe redaktøren tok hensyn til, sier han.

Om møtet i garasjen, sier Iversen:

– Røkke var redd. Vi ga hverandre en klem, og han sa at han hadde betalt meg for jobben. Det var ikke viktig for meg. Jeg ville ha et oppklaringsmøte etter saken i VG, sier Iversen.

Pengene han refererer til har tatt stor plass i rettssaken.

Skjøt Tromsdal

Iversen har ikke ønsket å forklare seg for politiet tidligere, men i retten bestemte han seg for å snakke.

Han sa at han og Røkke har hatt et arbeidsrelatert forhold gjennom 2000-tallet, og at forholdene han er tiltalt for i 2017 og 2018 må sees i sammenheng med dette.

I retten forklarte han også at Røkke hadde tilbudt ham 100 millioner kroner for å få ham til å «fjerne» finansakrobat Christer Tromsdal. Røkke brøt senere sammen og trakk oppdraget, før han igjen tok kontakt noen år senere for å få Iversen til å gjennomføre oppdraget, ifølge Iversen.

Han fortalte at det ble mye fram og tilbake, men at det hele førte til at Iversen i desember 2004 skjøt Tromsdal i beinet, noe han er dømt for.

– Da jeg så artiklene i VG ble jeg forbanna, og ba Røkke om et møte for å oppklare litt ting. Han ba meg da komme med et forslag til hvordan vi kunne løse det, og jeg kom til et forslag for betaling som kompensasjon for det han har utsatt meg og familien min for. Det var bare et forslag, ikke utpressing, forklarte han.

FORNÆRMET: Kjell Inge Røkke på vei inn i Oslo tingrett før sitt vitnemål tirsdag ettermiddag. Foto: NTB Scanpix

Røkke: – Absurd

Da Røkke vitnet, avviste han at han skal ha betalt for å ha fått noen fjernet.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg kjenner meg ikke igjen i hans virkelighetsbilde eller det han mener han har gjort for meg. Det er absurd, sier han.

Han forteller at han opplevde Iversens oppførsel som svært truende, og at han fryktet for sin egen sikkerhet.

– Han kom til meg og mente han hadde fått et ødelagt familieliv på grunn av artikkelen til VG, og at dette hadde ødelagt hans arbeidsevne, og at jeg derfor skyldte ham penger, sier Røkke.