Nødetatene fikk onsdag morgen melding om et trafikkuhell på riksvei 7 ved Dyrnaut i Eidfjord kommune, og det ble sendt ressurser fra brann, helse og politi til ulykkesstedet.

– Da vi ankom, viste det seg å være en svenskregistrert bil med en mannlig svensk fører som var involvert i uhellet. I tillegg var det fire passasjerer i bilen. Ingen var skadet, men bilen var ikke kjørbar, opplyser operasjonsleder Stein Rune Ø. Halleraker i Vest politidistrikt.

Politimannskapene på stedet oppdaget at bilen kjørte med sommerdekk, til tross for at veistrekningen var is- og snølagt.

Dermed ble førerkortet beslaglagt, og politiet oppretter en straffesak på hendelsen.



Etter flere ulykker den siste tiden har flere politidistrikt og Vegtrafikksentralen bedt folk uten vinterdekk om å unngå å kjøre i høyden.

Selv om hovedregelen er at man kan bruke piggdekk fra 1. november, og piggdekk kan brukes i Nordland, Troms og Finnmark fra 16. oktober, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting dersom føret krever det, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

– Det er ingen tidsfrister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk. Vær oppmerksom på at piggfrie vinterdekk på sommerføre kan ha dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt, skriver Statens vegvesen.