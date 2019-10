– Skjønner at han dro

Eunike sier til TV2.no at stemningen ble så amper at det var tøft å stå i det som tredjepart.

– Jeg vil beskrive det som veldig ubehagelig. Det bare eksploderte. Jeg prøvde å rydde opp i det, men til slutt mistet jeg kontrollen over situasjonen og skjønte at det ikke var mulig for meg å løse dette, forteller hun.

– Skjønner du at Jasdeep valgte å dra derfra?

– Når stemningen ble slik, så skjønner jeg at Jasdeep ikke orket å være der lenger, sier hun og legger til at hun på slutten var redd for at det hele skulle ende i en slåsskamp mellom de mannlige konkurrentene.

– Jeg er glad for at det ikke gikk så langt.

Varslet produksjonen

Jasdeep forteller at han flere ganger varslet produksjonen om situasjonen.

– Jeg tror ikke produksjonen skjønte alvoret. Jeg sa ifra, men ble ikke møtt med forståelse. De burde ha grepet inn tidligere, sier Jasdeep.

TV 2s presseansvarlig for Farmen, Alex Iversen, sier at da TV 2 og produksjonen valgte å gripe inn, hadde Jasdeep allerede bestemt seg for å dra.

– Da produsenten forsto alvoret i situasjonen, reiste han til opptaksstedet og forsøkte snakke med dem om situasjonen som var oppstått. Dette var da kommet så langt, at Jasdeep selv valgte å forlate produksjonen. Det var et valg vi hadde stor forståelse for, sier Iversen.

– Lei oss

– Burde dere grepet inn tidligere?

– Det er mulig vi burde tatt denne samtalen tidligere, men stemningen mellom dem var blitt så dårlig at det er vanskelig å se at utfallet hadde blitt annerledes, svarer Iversen.

Iversen sier også at de først senere har innsett hvor dårlig stemningen faktisk var der inne, og at de ikke forsto hvor hardt konflikten gikk inn på Jasdeep der og da. Han legger til at det er beklagelig at Jasdeep hadde denne opplevelsen under innspillingen.

– Jasdeep er en raus og vennlig fyr vi var veldig glade for å ha med på Torpet, og vi er lei oss for at han opplevde det på denne måten, sier han.

Bærer ikke nag

I etterkant av innspillingen sier Jasdeep at han ikke bærer noe nag til noen, men at han heller ikke ønsker å ha noe med Frank å gjøre i fremtiden.

– Jeg er ferdig med dette nå, men har ikke noe behov for å bli venn med han i dag. Jeg prøver å møte alle mennesker med kjærlighet og respekt. Det funket ikke denne gangen, og da ser jeg ikke vitsen med å bruke tid og energi på det, konkluderer han.

Eunike, som har opprettholdt vennskapet til Frank tilbake i 2019, sier at hun helst skulle sett at de involverte håndterte konflikten på en bedre måte.

– Jeg synes jo at de var ekstremt barnslige. De må begge ta en del av skylda, de kunne satt seg ned og ordnet opp i det som voksne mennesker, avslutter hun.

