Farmen-Terje (54) om konas sykdom: – Hun har ikke sett meg siden jeg var 29 år

Denne uken har Farmen-deltakeren Terje Leer fra Nedre Eggedal vært å se som storbonde på Lundereid gård i Sannidal.

54-åringen, som har et eget firma i anleggsbransjen, er født og oppvokst på gård – og utmerket seg tidlig som et arbeidsjern på skjermen.

På hjemmebane i 2019 er Terje gift med Åse Line Leer (50), som i ungdommen fikk konstatert en øyesykdom som med tiden ville medføre blindhet.

I fjor sommer forsvant den siste prikken i sidesynet som hun kunne benytte seg av.

– Sykdommen (Retinitis pigmentosa, journ.anm) går på mørkesyn og fargesyn. Det er der det startet. Så forsvinner synet sakte men sikkert. Nå klarer hun kun å skille mellom natt og dag, forteller Leer til TV 2.

Fortsatt 29 år

Utseendemessig er Terje fortsatt en flott 29-åring i kona Åse Lines hode.

– Han var 29 år sist jeg kunne se han. Fortsatt like kjekk og sprek, sier hun til TV 2.

– Hun klager på at musklene mine har forsvunnet. Så det er der hun kjenner det, som hun sier, forteller Terje og ler.

UNGT PAR: Åse Line og Terje avbildet etter Terjes skiulykke i 1992 hvor han brakk nakken. Foto: Privat

Ifølge Norsk Helseinformatikk er Retinitis pigmentosa en sykdom som skyldes genfeil. Fotoreseptorene i netthinnen går smått om senn til grunne. Det medfører tap av synet, vanligvis først i form av nattblindhet, etter hvert økende tap og innsnevring av synsfeltet.

– Hvordan har sykdommen preget ekteskapet?

– Det har ikke preget det. Jeg var jo der fra første stund, så etter hvert som synet forsvant, ble det bare en dagligdags ting jeg måtte innfinne meg med. Da ble det en vane, forteller Terje, og fortsetter:

– Det høres fort ut som et problem for andre, men for meg er det noe som har blitt en vane.

Måtte gå noen runder

Paret har kjent hverandre hele livet, og ble kjærester da Terje var 24 år – og Åse Line 20. Før anleggsarbeideren takket ja til å reise 100 år tilbake i tid, måtte han gå noen runder sammen med sin bedre halvdel.

– Jeg har jobbet på anlegg i alle år, så hun har vært vant til at jeg er borte 14 dager om gangen. Så om jeg skulle blitt borte lenger så jeg ikke på det som et problem. Men, det er klart at vi hadde en gjennomgang sammen med gode venner som måtte hjelpe til hjemme og være en «backup». Jeg måtte gå noen rundet før vi avgjorde det.

FAMILIEN: Terje og Åse Line sammen med sine to døtre. Foto: Privat

– Hun har gjort meg til en bedre person

Terje forteller at tankene hans ofte vendte hjemover til Nedre Eggedal under oppholdet på gården.

– Man tenker jo på den andre parten som sitter hjemme og må styre med alt. Både firmaet mitt, økonomi og ungene. Hun er en god person å ha på siden. Hun er alltid blid, og har aldri et dårlig humør, forteller Terje, og legger til: