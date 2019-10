Oppskrifter fra Trine Sandberg.

Kylling med grønnsaker:

3-4 kyllingfileter

1 rødløk i tynne båter

1 rød paprika i strimler

3-4 fedd finhakket hvitløk

150-200 g spinat

10 cherrytomater delt i to

Nøytral olje til steking

Salt og pepper

Sennepssaus:

2 ½ dl kremfløte eller matfløte (20%)

2-3 ts dijonsennep (smak deg frem)

½ - 1 ss kyllingkraft eller fond

Ca. 75 g revet parmesan

Pepper

Friske urter, for eksempel timian eller persille

Tilbehør:

Ris, pasta, kokte eller ovnsstekte poteter, eller brød

Slik gjør du:

Sett stekeovnen på 175 grader, over- og undervarme. Finn frem en ildfast form som er ca. 23 cm i diameter, eller som akkurat rommer kyllingen du skal steke (formen bør ikke være for vid, unngå at sennepssausen fordamper under steking).

Smør formen med litt nøytral olje. Skjær løk og paprika i tynne båter og stek på middels varme, til løken er blank og myk. La hvitløken surre med mot slutten av steketiden.

Tilsett spinaten og rør lett om til spinaten begynner å falle sammen. Krydre med salt og pepper. Ha spinatblandingen og tomater delt i to i den ildfaste formen.

KYLLINGMIDDAG: Kylling med grønnnsaker i sennepssaus. Foto: Trine Sandberg.

Krydre kyllingen med salt og pepper. Stek i nøytral olje til kyllingen er gyllen på begge sider. Legg kyllingen over i det ildfaste fatet med spinatblandingen.

Stikk et steketermometer i den tykkeste delen av det ene kyllingbrystet. Gi matfløten et oppkok, og smak til med dijonsennep, kyllingfond (eventuelt litt smuldret buljongterning, NB: den er salt). Smak til med nykvernet sort pepper og evt. litt salt.

Hell blandingen over i formen med kylling og grønnsaker. Dryss over revet parmesan. Stek på midterste rille i varm stekeovn. Stek til steketermometeret viser 67 grader, ca. 15-20 minutter, avhengig av hvor store kyllingbrystene er og hvor lenge du har forstekt dem.

Ta formen ut av stekeovnen og la den hvile i ca. 10 minutter før servering. Dryss over friske urter og server med pasta, poteter eller ris.

Dessert med oreokjeks, krem og bringebær

Ca. 250 g grovhakket oreokjeks

200 g myk, naturell kremost

3 ss melis

Frø fra 1 vaniljestang

3 dl kremfløte

Finrevet skall fra ½ økologisk sitron

Friske bringebær eller andre bær eller frukt i biter

SØNNENS FAVORITT: Oreodessert med ostekrem og friske bær. Foto: Trine Sandberg.

Slik gjør du:

Visp sammen myk kremost, melis og vaniljefrø til en glatt masse. Tilsett fløte litt etter litt mens du visper. Visp til en luftig krem. Tilsett finrevet skall fra sitron (kun det gule skallet). Smak evt. til med litt mer melis.

Sett kremen kaldt til den skal serveres. Legg grovhakket oreokjeks, ostekrem og bringebær lagvis i et glass, rett før servering.