Det skriver hun i et langt innlegg på Twitter.

Coleen Rooney hadde sett seg lei på at privatlivet til mannen og familien ble slått stort opp i tabloidavisen. Hun lurte på hvem som foret The Sun med sakene.

Nå skriver fru Rooney at den skyldige er ingen andre enn Rebekah Vardy.

«Jeg prøvde å finne ut av det i lang tid. Av forskjellige grunner hadde jeg en mistenkt. For å bevise dette fikk jeg en idé. Jeg blokkerte samtlige personer fra å se mine Instagram-historier bortsett fra én. I løpet av de siste månedene har jeg lagt ut en rekke falske historier for å se om de fant veien til The Sun. Og vet dere hva? Det gjorde de.»

«Nå vet jeg med sikkerhet hvilken konto/person disse historiene kom fra. Jeg har lagret og tatt screenshots av alle Instagram-historiene som viser at kun én person har sett dem. Det er.... Rebekah Vardys konto.»

STJERNEPAR: Jamie Vardy og Rebekah Vardy. Foto: Joel Ryan

Rebekah Vardy er kona til Jamie Vardy, Leicester-spissen som har spilt en rekke landskamper sammen med Wayne Rooney.

Fru Vardy har også lagt ut et langt svar på Coleens anklager.

«Som jeg akkurat sa til deg på telefonen skulle jeg ønsket at du hadde ringt meg hvis du trodde dette. Jeg har aldri sagt noe om deg, noe flere journalister kan gå god for. Hvis du trodde dette var det som skjedde kunne du fortalt det til meg. Da kunne jeg byttet passord for å se om det stoppet. I løpet av de siste årene har flere personer hatt tilgang til Instagram-kontoen min, og denne uken fant jeg ut at jeg fulgte folk som jeg ikke visste hvem er og som jeg aldri har fulgt selv. Jeg prøver ikke å være morsom, men jeg trenger ikke pengene. Hva ville jeg tjent på å selge historier om deg? Jeg likte deg godt, Coleen, og jeg er så skuffet over at du har valgt å gjøre dette. Spesielt siden jeg er høygravid. Jeg er forferdet over at jeg må benekte dette. Du burde ringt meg første gangen det skjedde.»

En av de falske sakene som endte opp i The Sun handlet om Coleens reise til Mexico for å undersøke en behandling som gjør at man kan velge kjønn på fremtidige babyer. Coleen var visstnok desperat etter å få en jentebaby.