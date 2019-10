EU-kontrollen blir regnet som det viktigste virkemiddelet for å sørge for at bilene som ferdes på norske veier er mest mulig trafikksikre.

Men dessverre er det ikke noe ukjent fenomen at enkelte kan jukse med EU-kontrollene. Flere ganger har det blitt avdekket svindel med dette.

Enten kontrollen er blitt utført på en svært overfladisk måte, eller at bilen ikke engang har blitt kontrollert, og at verkstedet rett og slett har fabrikkert hele testen.

Det betyr i praksis at trafikkfarlige biler kan ferdes ute på veiene. Det gjør også at bilkjøpere kan bli lurt opp i stry, ved at de stoler på en test som ikke er reell.

Fant ikke igjen kontrollene

Nå har det dukket opp et nytt tilfelle her.

Statens vegvesen region Midt trekker tilbake EU-godkjenningen for 34 kjøretøy, etter at det har blitt avdekket kontrollfusk ved et verksted i Molde. Det er NRK som først skrev om dette:

– Vi ser alvorlig på dette fordi de kan slippe ut biler som kanskje ikke har vært reparert eller er i orden. I verste fall kan det være med på å sette personer i livsfare ved å sende trafikkfarlige kjøretøy ut i trafikken. En av kontrollørene våre fikk et tips og ledelsen på verkstedet oppdaget at det var noe ugreier, så det har vært et samarbeid mellom oss og dem. De fant ikke ut at kontrollene var betalt. De fant ikke igjen kontrollene opp mot fakturasystemet, forteller seksjonsleder Odd Nasvik ved Statens vegvesen Region midt, til NRK.

Bilmekaniker laget 37 falske godkjenninger

Det er strenge krav til hvordan EU-kontrollen skal gjennomføres. Dette er da også avgjørende for å opprettholde en forsvarlig standard på bilparken. Nå har Statens vegvesen avdekket kontrollfusk ved et verkstedi Sandefjord. Illustrasjonsfoto: Newspress.

Har mistet jobben

På spørsmål om dette betyr at bilene ikke har vært inne til kontroll i det hele tatt, svarer Nasvik dette:

– Det kan tyde på det. At de ikke har vært kontrollert, men bare lagt inn.

Statens vegvesen har tatt kontakt med de bileierne dette gjelder. Vedkommende som står bak disse godkjenningene, har for for øvrig mistet jobben.

Brooms bilekspert Benny Christensen er kjent med at juks med EU-kontrollen skjer, men mener det som nå er avdekket i Molde heldigvis hører til unntakene:

På tide at noen blir tatt for EU-juks

Lure seg selv – og andre

– Det er vel dessverre slik i alle bransjer, at det finnes noen som ikke følger reglene. Enten det er for egen vinnings skyld, eller man rett og slett ikke klarer å gjøre jobben sin. Etter mange år i bransjen vet jeg at de aller, aller fleste er seriøse og gjør så godt de kan, sier Benny.

– Men hvor alvorlig kan juks med EU-kontrollen være?

– Dessverre veldig alvorlig. Dette er jo en kontroll på om bilen er trafikksikker. De som jukser her, risikerer å lure seg selv. Noe av det verste er om noen kjøper eller overtar en bil det er jukset med – og tror alt er i orden. Da kan man fort få en veldig skummel overraskelse. Det et tydelig at Statens vegvesen har fokus på å avdekke juks. Her gjør de en jobb som er både viktig og verdifull, avslutter Broom-Benny.

