Utbetalingene til uføretrygd har nesten doblet seg de siste ti årene, og passerte for første gang 100 milliarder kroner i statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

I dag er det rundt 350 000 uføretrygdede i arbeidsdyktig alder i Norge.

I løpet av Erna Solbergs periode som statsminister, har det blitt 45 000 flere på uføretrygd.

Statsministeren og Ap-leder Støre barket sammen i en duell hos TV 2 tirsdag om temaet.

Støre ble kraftig provosert av statsministeren som hevder Støre bruker SV og Rødt sin retorikk, men mangler tiltak.

– Tull og tøys! utbrøt Støre.

SE HELE DUELLEN: Solberg og Støre barket sammen

Urovekkende

At stadig flere mottar trygd bekymrer Støre.

– Denne voldsomme veksten er veldig urovekkende. Dette var en hovedsak for Erna Solberg da hun ble statsminister, og det har økt jevnt og trutt. At det koster penger fortrenger andre ting vi kan gjøre, men det alvorlige er for disse menneskene. Mange vil og kan jobbe, og vi mener man gjør for lite for å gi de kvalifikasjoner. Tallene svarer for seg og der har ikke regjeringen gode svar, sa Støre.

Solberg kontret med at regjeringen har de rette løsningene.

– I motsetning til den rødgrønne regjeringen har det vært et av de viktige prosjekter og sørge for at færre havner utenfor. Det er tunge endringer som skal til, men det er derfor vi har innført arbeidsplikt for sosialhjelp for unge sosialhjelpmottakere.

Statsministeren påpekte at summen av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke har økt.

Solberg forklarer økningen med at mange går fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd. Mange har falt ut av arbeidslivet, gått mange år på AAP – uten å få god nok oppfølging, mener hun.

Endringer

Nå gjøres det også endringer i arbeidsavklaringspengene for unge under 25 år.

Regjeringen kutter i minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder 12.000 mottakere under 25 år.

Pengene skal brukes til å ruste NAV til å gi bedre og tettere oppfølging, ifølge regjeringen.

– Det hun gjør det er det gamle prinsippet til Høyre-regjeringen. Kutter for de som har lite, blir de «pushet» ut i jobb. De som har mye skal gjøre mer ved å få mer. Nå kutter hun 60.000 kroner til unge mennesker under 25, som går på arbeidsavklaring, også skal hun bruke de pengene til å hjelpe de inn igjen i arbeid. Det er en usosial måte å gjøre det på, sa Støre.

– Dette kuttet vil ramme en del mennesker som er veldig sårbare, la han til.

Solberg la til at dette vil gjelde nye brukere som kommer inn i ordningen.

– Vi bruker pengene vi sparer inn til tettere oppfølging. Jonas låner Rødt og SV sin argumentasjon, men så har han ikke andre tiltak. Når arbeid skal lønne seg, så må faktisk arbeid lønne seg, sa Solberg.

– En av tingene de rødgrønne gjorde var å bare la folk hope seg opp i AAP-ordningen istedenfor å avklare de. Nå avklarer vi de raskere, de går videre og sørger for at folk kan komme tilbake igjen, sa statsministeren.