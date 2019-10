Et barn på ni år er siktet for overlagt drap på tre barn og to voksne etter en voldsom brann på en campingplass i Illinois i april.

Siktelsen ble klar denne uka, ifølge nyhetsbyrået AP, som siterer Peoria Journal Star.

Småbarn døde

Blant barna som omkom var det en ettåring og to toåringer. I tillegg døde en 34 år gammel mann og en 69 år gammel kvinne.

Rettsteknikere har konkludert med at brannen var påtent.

– Det er en tung beslutning. Det er en tragedie. Det er å sikte en veldig ung person for den mest alvorlige kriminelle handlingen man kan gjøre. Men jeg mener det må gjøres for å sette punktum, sier statsadvokat Greg Minger.

Påtalemyndighetene har ikke opplyst kjønnet til siktede niåringen, eller om han eller hun hadde en relasjon til ofrene.

– Niåringer tror på julenissen

Dette er det yngste barnet som er siktet for massedrap i USA siden 2006 ifølge en oversikt hos nyhetsbyrået AP.

Eksperter på barn- og ungdomsrett reagerer kraftig på beslutningen.

– Niåringer ved ofte ikke at julenissen ikke finnes. De vet ofte ikke at folk dør og ikke våkner opp igjen. Jeg vet ikke om en niåring har evne til å planlegge et drap, sier Gus Kostopoulos.

– Siktelsen er et overtramp ut fra det jeg vet om saken. Spesielt når det dreier seg om hjernens utvikling hos niåringer, sier Betsy Clark som er leder for Juvenile Justice Initiative i Illinois.

Sak avvist i Michigan

Å sikte barn under ti år er sjelden, men det skjer med jevne mellomrom i USA. I forrige måned ble en sak mot en ni år gammel gutt som skjøt og drepte sin mor avvist av retten i Michigan. Begrunnelsen var at gutten ikke var i stand til å møte i retten.

– Denne saken plager meg mer enn noen sak jeg noen sinne har jobbet med, sa dommeren som avviste siktelsen.