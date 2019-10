Avdekker hundrevis av lovbrudd – slik synder hummerfiskerne

Hummeren er fredet størsteparten av året, men fra oktober til 30. november er det lov å fange denne verdifulle delikatessen de aller fleste steder i landet.

Denne sesong-regelen er det likevel mange som ikke bryr seg om.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det nemlig mange som fisker hummer hele året, og inspektørene avdekker hundrevis av lovbrudd hvert eneste år.

– Det kan bli dyrt for dem det gjelder. Hvis man fisker ulovlig i fredningstiden, kan det føre til bot på 6000 kroner per teine. Hvis man har flere, øker summen, sier inspektør Knut Morten Bauge i Fiskeridirektoratet.

Ifølge inspektør Jørgen Ree Wiig kan en anmeldelse fort bestå av opptil 40 krepseteiner eller ti teiner av annen type.

FOR LITEN: Det er strenge regler for fiske av hummer. Denne er under 25 cm fra hode til hale, og må ut igjen fordi den er under minstemålet. Foto: Marit Hommedal / Scanpix.

– Alltid sjans for å finne noe

Denne dagen er TV 2 med båten «MS Eir» på kontroll i Salhusfjorden utenfor Bergen. Wiig sier de ofte avdekker lovbrudd.

– Det er alltid sjans for å finne noe som ikke er i henhold når vi driver denne typen kontroll. Hittil i år har vi registrert 327 lovbrudd på disse to båtene som patruljerer kysten, sier Wiig, og legger til at rapportering av lovbrytende yrkesfiskere og advarsler som følge av brudd på havressursloven kommer i tillegg.

Det går ikke lang tid før inspektørene finner teiner. Lettbåten settes på vannet, og dagens kontroll starter. Det første inspektørene ser etter, er om blåsene som kjennemerker teinene er merket.

Den første vi finner er umerket, og blir konfiskert.

– Her skal det stå navn, folkeregistrert adresse, telefonnummer og en unik hummerfiske-ID. Dette får man ved å melde seg på hummerfisket på Fiskeridirektoratet sine nettsider, og det er det mange som ikke gjør, sier Bauge.

KONTROLL: Inspektør Jørgen Ree Wiig og kollegene hans i Fiskeridirektoratet patruljerer norskekysten for å avdekke lovbrudd i hummerfisket. Hensikten er å sikre at hummerbestanden blir bevart. Her med båten «MS Eir» i bakgrunnen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Strenge regler

Kravet om påmelding kom i 2017, og dette må gjøres på nytt hvert år. Inspektørene mistenker at en del av de manglende påmeldingene skyldes garvede hummerfiskere som har fisket i «alle år», og ikke er kjent med de nye reglene.

FLUKTÅPNING: Dette er den justerbare åpningen, som utenfor sesong skal være 80 millimeter - altså stor nok til at hummeren kan komme seg ut. I sesong er den justert ned til 60 millimeter. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Bauge finner en blåse, og drar teinen opp i båten. Dette er en såkalt kombinasjonsteine, som kan brukes både til krabbe og hummer. Forskjellen er fluktåpningene - to små luker der man kan justere størrelsen.

– Det er fluktåpningen det syndes mest med, sier Bauge.

– I fredningstiden - altså utenfor sesong - skal denne åpningen være 80 millimeter, altså så stor at hummeren kan komme seg ut igjen. I sesongen er det derimot lov å gå ned til 60 millimeter åpning.