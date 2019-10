Kristian Monsen Røkke kom inn i sal 227 i Oslo tingrett like over klokken 11 onsdag.

Foran oppmøte presse og tilhørere, deriblant en rekke profilerte advokater, stilte han seg i vitneboksen iført dress.

Han sa ingenting til pressen på vei inn i rettssalen.

Fikk SMS

Saken som nå går for retten, der Jan Erik Iversen er tiltalt for utpressing av Kjell Inge Røkke i 2017 og 2018, startet med noen SMS-er til sønnen i 2017.

– Jeg mottok noen tekstmeldinger på en vanlig arbeidsdag, der Jannik sa han var i resepsjonen. Jeg gikk da ned i resepsjonen for å se om han var der, og det var han, så vi gikk en tur, sier Monsen Røkke.

Han sier at Iversen var svært opprørt.

– Han var rasende, veldig aggressiv. Han sa Kjell Inge hadde noe med VG å gjøre, at hans familie var blitt påvirket av dette og at det var Kjell Inge sin feil. Men jeg sa til ham at dette var bullshit, og at han også visste det, sier Monsen Røkke.

Han sier han oppfattet det hele som en trussel mot familien.

– Selv om det ikke var noe sant i det han sa, og vi begge visste det, så oppfattet jeg det som at han ville opptre agrresivt for å understreke hva han var i stand til å gjøre, sier han.

Han sier at familien etter hendelsene med Iversen har tenkt på sikkerhet på en helt ny måte, og at de har satt inn flere tiltak.

Ville stoppe vitnemål

Etter planen hadde Jan Erik Iversen og hans forsvarere stevnet Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke (36), som et av sine syv vitner.

Onsdag morgen sa forsvarer Benedict de Vibe at de etter «nøye overveielser» hadde bestemt seg for å frafalle ham.

Da tok aktor Terje Nedrebø Michelsen ordet og sa at han gjerne ville stille ham noen spørsmål.

Klokken 09.10 trakk retten seg tilbake for å drøfte om Monsen Røkke skal vitne. Etter ti minutter kom dommerne tilbake med sin konklusjon: De vil høre vitnemålet til Monsen Røkke.