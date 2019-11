Focus har vært Fords modell i Golf-klassen helt siden den tok over for Escort tilbake i 1998.

Det som startet som en kompakt bil, har vokst oppover i generasjonene. I fjor kom en helt ny Focus på markedet, og stasjonsvognutgaven av denne overgår flere av konkurrentene i klassen over på bagasjerom.

I et marked der veldig mye handler om elektriske drivlinjer, har Ford havnet litt i bakleksa. Men Focus-salget viser at det tross alt er mulig å selge biler med "bare" bensin eller dieselmotor.

Tidligere har vi testet Focus stasjonsvogn i sporty ST-Line-utgave og den mer offroad-inspirerte Active. Nå er turen kommet til det mest eksklusive medlemmet i Focus-familien.

Hva er nytt:

Vignale heter testbilen. Opprinnelig ble Vignale lansert som et eget, eksklusivt undermerke hos Ford. Men slik det fungerer i praksis, er det mer å regne som en utstyrsversjon. Likevel: Alle Focus-merkene er fjernet, her står det bare "Ford" og "Vignale" på bilen. Gimmick? Ja, det føles strengt tatt litt sånn.

Under panseret finner vi en 1,5-liters, tresylindret bensinmotor på 150 hestekrefter. Den jobber i kompaniskap med en åttetrinns automatgirkasse. Vignale betyr høyt utstyrsnivå som standard, i tillegg er testbilen bra spekket opp.

Dette er småbil for de som vil snobbe oppover

Focus har vokst seg til en rommelig bil etter hvert, bagasjerommet på denne er imponerende stort.

Hva er styrker og svakheter?

En dose premiumfaktor kler Focus godt. Innvendig er det litt dekor her og der, synlige sømmer på dashbordet og svært gode seter. Støynivået er også lavt, bare dekkstøyen bryter litt med det vi er vant til fra Vignale-utgavene.

For øvrig ga Ford sin Focus et skikkelig løft da den ble ny i fjor. Ford kaller den selv den mest avanserte bilen de noen gang har introdusert i Europa. Dette handler om siste nytt av sikkerhetsutstyr, i tillegg til at mye komfort- og luksusutstyr også er tilgjengelig. Som vanlig hos Ford, blakker du deg ikke selv om du går for mye utstyr.

Plass er naturligvis et svært viktig moment når du velger stasjonsvogn i denne klassen. Her har Focus vokst betydelig. Bagasjerommet svelger nå unna 608 liter. Dermed er den en av de største i klassen. Dette er også en god del mer enn i storebror Mondeo.

Focus er lettkjørt og komfortabel, samtidig som styringen gir god tilbakemelding. Du skal lete lenge etter en bil i denne klassen som byr på bedre kjøreegenskaper.

Svakheter? Hvis du forventer at Vignale skal bety premiumfølelse over hele linja, blir du skuffet. De som kommer fra for eksempel en Mercedes eller en Audi og direkte over til denne, vil nok rynke på nesa av både dashborddesign og ikke minst materialvalg. Det er fint med synlige sømmer på dashbordet, men det ramler litt sammen når nedre del av dashbordet har hardplast av billigste sort. Her gjør Ford det litt for enkelt for seg selv.

Dette er en liten plassmester

Interiøret har mange fine detaljer, men helheten sladrer om at Ford ikke tar tatt den helt ut.

Hva koster den?

Testbilen starter på 396.000 kroner. Med fire utstyrspakker og en god bunke ekstrautstyr i tillegg, ender vi på 453.700 kroner. Da har du veldig mye utstyr på plass.

Isolert sett er det etter vår mening fortsatt mye bil for pengene, men denne klassen er tøff. Hvis mye utstyr ikke er viktig for deg, kan du få biler en klasse over til rundt samme pris som denne testbilen.

608 liters bagasjerom hadde vært utenkelig i denne klassen for bare noen år siden.

Hvem er konkurrentene?

Vi kommer naturligvis ikke unna VW Golf. Den er fortsatt målestokken i klassen og for mange kjøpere et opplagt valg. Det er også mange andre bra biler å velge mellom her: Opel Astra har aldri vært bedre, selv om den går under radaren hos mange.

Andre? Peugeot 308, Hyundai i30, Kia Ceed, Mazda 3, Renault Megane, Volvo V40, denne lista er virkelig lang. Skal du prøve alle før kjøp, har du mye bilkjøring foran deg!

Focus er ikke bilen som gjør mest utav seg, men i Vignale-utgave får du en dose luksus i den ellers så fornuftige bilen.

Vil naboen bli imponert?

Du kan jo gå offensivt ut og fortelle at du har "kjøpt deg en Vignale!". Mest sannsynlig er svaret da "en hva?!?".

Focus stasjonsvogn er et typisk fornuftsvalg. Den kjøpes av de som trenger stasjonsvogn, men ikke har lyst (eller mulighet) til å bruke altfor mye penger på nybilen. Småbarnsfamilier er den naturlige målgruppen.

Vignale-versjonen byr på en dose luksus, uten at den på noen måte ruinerer deg.

Comeback i Norge, salgsrekord i Europa

Til rett under 400.000 kroner er dette etter vår mening mye bil for pengene.

Broom mener:

I en klasse preget av fornuft og praktiske hensyn, klarer Focus Vignale å stå litt ut fra mengden. Som du sikkert skjønner nå: Du får ikke noen premiumbil her, men du får en rommelig og praktisk stasjonsvogn som byr på en liten dose hverdagsluksus – med fint utstyr som absolutt er kjekt å ha.

Liker du å kjøre bil, kan du også glede deg over svært gode og presise kjøreeegenskaper. Når nattasangene er sunget og ungene sover, kan du ta med deg denne og ha det morsomt på svingete småveier. Det er ikke så veldig mange andre biler i klassen du kan gjøre det med.

Bagasjerom på hele 608 liter gjør den til en fullverdig familiebil. Baksetet er også rommelig, her sitter to voksne godt, med rikelig plass både til beina og i høyden.

Startprisen er etter vår mening gunstig, og du får også solid valuta for de drøyt 50.000 kronene som er brukt på ekstrautstyr her. Ønsker du å holde igjen mest mulig, behøver du heller ikke alt dette.

Derfor kan Focus være et smart bruktkjøp

Dette mener eierne:

Vi har hele 80 anmeldelser av Ford Focus inne i Brooms bruktbilguide. Her kan du lese hva alle de eierne mener om bilen sin.

Klikk her hvis du eier en Focus og vil dele dine erfaringer med den.

Visste du at:

– Focus har solgt 16 millioner eksemplarer siden den kom på markedet for 20 år siden. Den har også vært Europas mest solgte bil i flere år.

– De høyreiste crossoverne har tatt mye salg fra Golf/Focus-klassen de siste årene. Ford svarer på det med Active-utgaven av Focus. I tillegg er en nye Puma på vei.

– Focus er den første bilen fra Ford i Europa med Head up display. Lysteknologi "ser" veien foran bilen, og lyser opp de viktigste områdene.

Se så glad Roy er i Forden sin!

Focus mangler - i alle fall enn så lenge - noen elektriske drivlinjer. Det er ingen fordel i dagens norske bilmarked.

LES MER: Dette skal bli et eget bilmerke

FORD FOCUS VIGNALE Modell: 1,5 EcoBoost automat Motor: 1,5-liter bensin Effekt: 150 hk 0-100 km/t: 9,1 sekunder Toppfart: 206 km/t Forbruk: 0,60 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,66 - 1,82 - 1,48 meter Vekt: 1.370 kilo Bagasjerom: 608/1.620 liter Pris: 396.000 kroner Pris testbil: 453.700 kroner

Se video av nye Ford Focus under: