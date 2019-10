Ifølge NRK er en person pågrepet i saken.

Den franske kvinnen ble drept og venninnen hennes alvorlig skadd da de ble påkjørt på en grusvei i bygda Snartemo i Hægebostad kommune natt til 2. juni.

Siden har politiet jaktet en gjerningsperson.

Bodde i Stavanger

Daisy hadde bodd i Stavanger i litt over et år da hun ble invitert med til Snartemo i Agder for å være sammen med gode venner på en gård langt inne i skogen.

Området heter Viking Village, og de som kommer dit er opptatt av naturen og fellesskapet.

Daisy var med på forberedelsene til en festival som skulle være på gården noen uker senere, og de hadde hatt fest da hun og en venninne ble påkjørt på gårdsveien.

Venner i sorg

Daisy ble erklært død på stedet, mens venninnen ble fraktet bort med luftambulanse.

– Det er så mye godt å si om Daisy. Hun var veldig omsorgsfull, og flink til å skjønne når folk ikke hadde det så bra. Hun var også veldig klok. Hun hadde alltid de rette ordene for å gjøre noen sin dag bedre, sa Daisys venn Christian Øie til Åsted Norge i september.

Ifølge NRK har politiet avhørt mellom 80 og 90 personer i saken.