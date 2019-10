Stine røk ut av Farmen – innser at hun burde gjort én ting annerledes

I den tredje tvekampen i årets Farmen-sesong, var det Ingebjørg Monique Haram (31) fra Oslo som møtte Stine Alice Claussen-Væringstad (22) fra Drammen.

Andrekjempen Stine valgte grenen melkespann, men hun måtte likevel se seg slått av Ingebjørg.

– Det var utrolig, utrolig kjipt å ryke ut i dag. Jeg har ikke en gang ord for det, jeg ble helt tom, sier Stine til TV 2 like etter tapet.

– Jeg var helt bestemt på at jeg ikke skulle sette ned melkespannene før Ingebjørg satte de ned, uansett når det var. Men så gikk det så innmari galt, sier hun videre.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Angrer

22-åringen innser at hun burde gjort én ting annerledes under tvekampen. Hun angrer på at hun ikke var mer observant.

– Jeg var så fokusert på at dette kom til å bli smertefullt og at jeg måtte gå veldig mye inn i meg selv, så jeg tenkte veldig mange tanker som jeg hadde forberedt. Men jeg burde vært litt mer tilstede utvendig også, sier hun.

Under tvekampen var det venstrearmen til Stine som ikke klarte mer til slutt.

– Jeg trodde det var høyrearmen min som begynte å gå ned, fordi det var den som jeg begynte å bli mest sliten i. Så tittet jeg bort på den, og i det andre øyeblikket hørte jeg et dunk til venstre. Det føltes ut som et mareritt der og da, sier hun.

I TVEKAMP: Stine Alice Claussen-Væringstad (22) møtte Ingebjørg Monique Haram (31) i tvekamp i melkespann. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ingen uvenner

I løpet av de tre ukene på Farmen-gården, fikk Stine et nært forhold til Berit Ivy Junge (31). Det kom derfor noen tårer da de måtte ta avskjed på tingplassen.

– Det er mange jeg kommer til å savne, men de jeg har kommet nærmest er Berit, Erik og Jan Erik, sier Stine.

Forrige uke var preget av konflikter på gården, da Leif Haugo Stavenjord (53) forsøkte å sabotere ukesoppdraget og ødela deler av matlageret. Stine har derimot holdt seg unna kranglingen.

– Jeg har ikke blitt spesielt uvenn med noen. Jeg synes det er en så flott gjeng på gården. Slik det er nå, så unner jeg egentlig alle å vinne, sier hun.

Stine mener én av deltakerne steller i stand mye unødig drama inne på gården. Se hvem hun snakker om i videoen i toppen av saken.

Høye forventninger til Torpet

Etter tvekamp-tapet fikk Stine vite at turen går videre til Torpet. Der får hun en ny sjanse til å kjempe seg inn igjen på gården.

– Den sjansen skal jeg absolutt gripe, og jeg skal gjøre det aller beste jeg kan. Når det er konkurranse, får det gå en liten faen i meg, slik at jeg blir litt forbannet, sier hun.