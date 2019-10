Fortvilte foreldre sammenligner Fortnite med kokain – vil kreve millioner i erstatning

Det er foreldrene til en 10-åring og til en 15-åring som vil saksøke spillgiganten Epic Games via det kanadiske advokatfirmaet Calex Légal.

Foreldrene sammenligner ifølge det kanadiske TV-selskapet CBC spillet med kokain.

De mener at spillet bevisst er blitt utformet slik at hjernen skiller ut dopamin når det spilles, og at barnas hjerner derfor blir manipulert.

De påstår at Epic Games har gjort alt de kan for å gjøre Fortnite så avhengighetsdannende som mulig ved hjelp av blant annet psykologer.

– Da Epic Games skapte Fortnite, hyret de år etter år inn psykologer. De gravde i menneskehjernen og de gjorde en stor innsats for å gjøre det så avhengighetsskapende som mulig, sier Calex Légal-advokat Alessandra Esposito Chartrand.

Rettet mot unge

Chartrand og kollegene har nå anmodet myndighetene i Montreal om å få gå til søksmål mot den amerikanske spillgiganten Epic Games på vegne av 10-åringen og 15-åringens foreldre.

«De har benyttet samme taktikk som skaperne av spilleautomater og andre belønningsprogrammer for å gjøre brukerne avhengige. Hjernen blir manipulert til å alltid ønske seg mer. Barn er spesielt utsatt for denne manipulasjonen, da deres selvkontrollsystem i hjernen ikke er utviklet nok,» står det i anmodningen ifølge USA Today.

– Bevisst satte de et svært, svært avhengighetsskapende spill ut på markedet, som var rettet mot de unge, sier advokat Chartrand.

Hun forteller at selskapet ble kontaktet av 10-åringen og 15-åringens respektive foreldre, som mente at barna var helt avhengige av spillet.

Chartrand ber nå andre foreldre som mener at barna deres er blitt avhengige om å ta kontakt.

TV 2 skrev i april at Blå Kors behandler de nå rundt 20 norske familier som lider av Fortnite-avhengighet.

– Vi har familier her hver eneste dag som får hjelp til å håndtere økende spilling og de konsekvensene det medfører. Vi opplever også at køene vokser i antall familier som trenger hjelp, sa kommunikasjonssjef Anders Blixhavn i Blå Kors.

FYLLER STADION: Amerikanske Bugha blir hyllet etter å ha vunnet solokonkurransen under Fortnite World Cup i juli. Konkurransen ble arrangert i Arthur Ashe Stadium i New York. Foto: Johannes Eisele/AFP

Savner advarsel

Søksmålet mot Epic Games er basert på et lignende søksmål fra 2015, hvor høyesterett i Quebeck vedtok at tobakkfirmaer ikke gjorde nok for å advare kundene sine mot farene ved røyking.

I Fortnite-søksmålet blir det hevdet at Epic Games har visst at spillet er farlig avhengighetsskapende, men at de ikke har advart spillerne om dette.

– I vår sak har de to foreldreparene fortalt oss: «Hadde vi visst at det var så avhengighetsdannende at det ødela barnas liv, hadde vi aldri latt dem begynne å spille Fortnite, eller så hadde vi fulgt nærmere med på det,» sier Chartrand.