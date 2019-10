Profilert advokat: – Forsto det var penger inne i bildet

Penger involvert

Etter dette møtet skal Holden ha blitt oppsøkt av Iversen utenfor tingretten.

– Det hører med til historien at jeg sendte meldinger til Iversen. Der spurte jeg om det var riktig, som Røkke sa, at han hadde krevd mange millioner kroner. Jeg sa at «dersom det er penger involvert, så kan jeg ikke være med på dette». Da forsto jeg fra begge parter at det var penger i bildet, sier han.

Ved årsskiftet 2017-2018 tok Holden imot Iversen på sitt kontor. Han fremholder at han ikke var part i saken da.

– Men jeg mente at det som pågikk var «farlig nær pengeutpressing». Jeg ønsket å si fra til Iversen om dette, for jeg håpet han kunne avslutte før det fikk konsekvensene det har fått nå.

– Etter dette hadde jeg ikke mer kontakt med ham før jeg hørte på radioen at han var pågrepet og varetektsfengslet.

Grove anklager

Tirsdag begynte rettssaken mot torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen. Han er tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp.

Iversen brukte mesteparten av sin forklaring på å fortelle om en årelang kontakt med Kjell Inge Røkke, der 62-åringen hevder å ha vært en slags oppdragstaker for milliardæren.

Han hevdet at Røkke ønsket å «fjerne» finansakrobat Christer Tromsdal, som ble skutt av Iversen i 2004. Røkke kaller påstandene for absurde og sier at de ikke har rot i virkeligheten.

Iversen selv nekter straffskyld for anklagen om at han skal ha presset Røkke for penger over en periode på tre måneder i 2017 og 2018.