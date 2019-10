Etter planen hadde Jan Erik Iversen og hans forsvarere stevnet Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke (36), som et av sine syv vitner.



Onsdag morgen sa forsvarer Benedict de Vibe at de etter «nøye overveielser» hadde bestemt seg for å frafalle ham. Ta tok aktor Terje Nedrebø Michelsen ordet og sa at han gjerne ville stille ham noen spørsmål.



Klokken 09.10 trakk retten seg tilbake for å drøfte om Monsen Røkke skal vitne. Etter ti minutter kom dommerne tilbake med sin konklusjon: De vil høre vitnemålet til Monsen Røkke.



Tirsdag begynte rettssaken mot torpedo Jan Erik «Jannik» Iversen. Han er tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. Iversen brukte mesteparten av sin forklaring på å fortelle om en årelang kontakt med Kjell Inge Røkke, der 62-åringen hevder å ha vært en slags oppdragstaker for milliardæren.



Han hevdet at Røkke ønsket å «fjerne» finansakrobat Christer Tromsdal, som ble skutt av Iversen i 2004. Røkke kaller påstandene for absurde og sier at de ikke har rot i virkeligheten.