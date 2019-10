Noen har allerede satt vinterhjulene på bilen, de neste ukene skal veldig mange norske bileiere følge etter og gjøre det.

Ikke så rent få vil nok da oppdage at dekkene kanskje bør fornyes, før en ny og krevende sesong med snø, is, salt og glatte veier.

Da dukker ofte det store dekkspørsmålet opp: Skal man gå for piggdekk eller piggfritt?

Fordeler og ulemper

Piggfrie vinterdekk har blitt vanligere med årene, mye grunnet piggdekkavgiften og lavere drivstofforbruk. Samtidig sverger mange til piggdekk, da det er et stabilt og trygt alternativ på mange former for vinterføre.

Kjetil Røssel, produktsjef i Nokian Tyres, sier det er fordeler og ulemper med begge dekktypene.

– Piggfrie dekk har bedre kjørekomfort og mindre støy, men har dårligere grep enn piggdekk på isete veier og på veier med hardpakket snø. Piggdekk kan også være å foretrekke i områder med stor variasjon i vær og temperatur, forteller Røssel, som har noen gode råd til hva du bør tenke på når du skal kjøpe nye vinterdekk.

Jo – det er faktisk mulig å sette på dekkene feil vei

Derfor bør du velge piggfritt

To av de viktigste faktorene som avgjør hvorvidt du bør kjøpe piggfrie dekk, er egen erfaring og hvilken bil du kjører.

– Typen dekk du bør velge avhenger mye av dine egne kjøreerfaringer. Har du for eksempel god erfaring med kjøring på vinterføre og i tillegg har en relativt ny og moderne bil, bør det ikke være noe problem å kjøpe piggfrie dekk.

Det samme gjelder hvis du normalt sett kjører på trafikkerte veier og har muligheten til å sette bilen hjemme hvis været er for ille, opplyser dekkeksperten i Nokian Tyres og legger til:

– Har du en rolig og proaktiv kjørestil, er piggfritt ofte et like godt alternativ som piggdekk.

Les også: Slik lagrer du hjulene dine riktig

Derfor bør du velge piggdekk

Under visse forhold kan det derimot oppleves som mer forsvarlig å kjøre med piggdekk.

– For de som kjører mye utenfor hovedveier og er avhengig av å kunne kjøre uansett vær, er piggdekk ofte det sikreste valget. Er dere flere som bruker bilen ofte, hvor ikke alle har like god erfaring med kjøring på vinterføre, kan det også være et lurt valg, sier Røssel.

Bestemte datoer

Det kan for øvrig være verdt å merke seg at sesongen for piggdekk er begrenset til en bestemt periode, mens det ikke er noen regler for når du kan kjøre med piggfrie vinterdekk.

Piggdekkene kan du sette på bilen fra 15. oktober i landets tre nordligste fylker, for resten av Norge er datoen 1. november. Men her er det naturligvis viktig å huske at det viktigste er å være skodd etter forholdene. Er det glatte veier, skal du aldri kjøre med sommerdekk, uansett hva kalenderen viser.

Les også: Disse vinterdekkene bør du styre unna

Video: Dette må du ikke glemme etter å ha montert vinterhjul