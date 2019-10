Mann (22) kastet Sebastian (21) fra syvende etasje: Aktor ber om 13 års fengsel

Dette er basert på Sebastians indre blødninger, så vel som typen vold som ble utført.

– Vi har altså objektive, konkrete holdepunkter for at Sebastian levde også etter volden, sier statsadvokaten. Hun utelukket ikke at Sebastian kan ha vært bevisstløs.

Spilte av lydopptak

Statsadvokaten spilte av et lydopptak av tiltalte fra drapsnatten.

– Tror du han overlever? spør tiltalte sin mor.

Hordnes sier dette viser at tiltalte må ha vært klart over at Sebastian var i live etter volden.

– Han visste at han var i live, og han visste at han trengte hjelp, sier Hordnes.

– Han er utvilsomt ansvarlig for det hele.

Har nektet å gi forklaring

Statsadvokaten rettet deretter fokus over mot den tiltaltes mor. Hun står tiltalt for å ha unnlatt å gripe inn og senere forsøkt å fjerne bevis, og nekter straffskyld.

Moren har siden mai i fjor nektet å forklare seg, noe som gir statsadvokat Hordnes anledning til å lese fra morens tidligere politiforklaringer.

Her hevdet moren at hun ikke var klar over den grove volden Sebastian ble utsatt for, og beskrev situasjonen som «kjekling mellom guttene». Moren har videre hevdet at hun sov gjennom krangelen, og da politiet ankom leiligheten stilte hun seg uforstående til hva som hadde skjedd.

– Ser vi forklaringene opp mot det vi vet, forstår vi at hun forklarer seg bevisst uriktig.

På det første tiltalepunktet punktet var statsadvokaten klar:

– Det er ingen tvil om at Sebastian ligger der bevisstløs og hjelpeløs, og har behov for akutt helsehjelp. Likevel ringer hun ikke ambulansen straks. Men det gjør hun ikke, og det er et valg hun må stå til ansvar for. Denne telefonen kunne reddet Sebastian.