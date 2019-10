Skader for kolossale summer hvert år – unngå disse tabbene

I fjor betalte norske forsikringsselskap til sammen 905 millioner kroner i erstatning for skader på hytter rundt om i Norge.

Får du skader, kan det også bli dyrt for deg. På høsten er det spesielt viktig at du tar nødvendige forholdsregler, ettersom været skaper ekstra utfordringer.

– Klimaforskere sier vi må forvente mer ekstremvær. Det betyr at det blir større mengder nedbør og mer vind, sier fagsjef Øystein Øren i Frende Forsikring til TV 2.

– Sett i gang nå

Flere forsikringsselskaper går i disse dager ut for å advare mot alt som kan gå galt om du ikke tar grep.

Det er særlig hytteeiere som bør være påpasselige, da mye kan gå galt på hytta i løpet av høsten og vinteren.

Hver fjerde hytteskade som meldes til norske forsikringsselskaper er relatert til storm og uvær, viser tall fra Frende Forsikring. Vannskader og skader på grunn av store snømengder på hyttetak er også høyt på listen.

– Heldigvis er dette skader du enkelt kan forhindre med gode forberedelser. Men du bør sette i gang nå, sier Øren.

Under er en oversikt over hvor mye forsikringsselskaper har betalt for skader på alt av private bygninger og innbo hvert år fra 2008 til 2018. I fjor var tallet på nærmere ni milliarder kroner.

2008 5 226 000 000 2009 5 586 600 000 2010 7 238 900 000 2011 6 670 800 000 2012 5 933 100 000 2013 6 543 100 000 2014 6 807 400 000 2015 6 790 100 000 2016 7 461 000 000 2017 7 171 800 000 2018 8 904 100 000

Frostskader kan bli kostbare

Tryg forsikring advarer spesielt hytteeiere som benytter de kalde høstdagene til å stenge ned hytta for vinteren. Forsikringsselskap opplever nemlig at stadig flere får vann- og frostskader på hytta.

– De to siste årene har vi registrert over 60 prosent økning i erstatninger som følge av frostskader på hytter. Det er en markant økning i antallet frostskader, og de blir stadig dyrere å utbedre. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt, og for mange hytteeiere blir slike minusgrader kostbare, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring i en pressemelding.

FROSTSKADE: Til tross for økt fokus på forebyggelse, opplever forsikringsselskap at stadig flere får vann- og frostskader på hytta. Dersom du ikke tar nødvendige grep, kan dette bli resultatet. Foto: Tryg Forsikring

Årsaken til frostskadene kan være at hyttene ikke har vært tilstrekkelig oppvarmet, at man ikke har stengt av vannet eller at vinduer har vært åpne i nærheten av uisolerte vannrør.

Det er ikke slik at det bare er eldre hytter som rammes – også de med moderne hytter må være forsiktige. Noen hytter er for eksempel utstyrt med muligheter for å fjernstyre varmeovner, men slike systemer er sårbare ved strømbrudd.

– Det er spesielt når minusgradene blir liggende i lengre perioder at de verste frostskadene oppstår. Dersom det ikke blir tatt hånd om umiddelbart, kan en liten vannlekkasje utvikle seg til en omfattende og dyr vann- og frostskade, sier Setnes.