– Han fikk tre monstre etter seg mot hjørneflagget. Jeg tenkte «nå ryker den karrieren»

De var på tampen av sine fotballkarrierer, samtidig som Martin Ødegaard var helt i startgropen av sin. Peter Kovacs (41) og Thomas Sørum (36) glemmer aldri tiden da en gutt i ungdomsskolealder plutselig satt ved siden av dem i garderoben som en fullverdig lagkamerat.

– Han sa ikke så mye i garderoben, nesten ingenting. Han kom inn, skiftet, gikk ut og trente, og der lekte han seg med oss. Han snakket på banen, sier Kovacs.

Han minnes med gru de treningene der Ronny Deila la opp til kortbanespill, der han ikke fikk den fargen på vesten han hadde håpet på.

– Hvis jeg så at Martin og Gustav Wikheim spilte mot meg ... Da tenkte jeg at det kom til å bli en vond dag.

– Det tenkte lagkameratene dine også, påpeker Sørum og bryter ut i latter.

Kovacs var mannen som ble byttet ut da Ødegaard fikk sine første minutter i Tippeligaen mot Aalesund 13. april 2014. I samme kamp ble Sørum mottaker av guttungens første målgivende pasning i en offisiell seniorkamp.

– Jeg synes det er morsomt å ha på CV-en, jeg skal ikke late som noe annet, gliser Sørum.

– Det er kanskje ikke like gjevt å ha vært førstemann til å bli byttet ut med Martin Ødegaard?

– Jeg er stolt av det. Han kom inn i sin første seniorkamp for Godset for meg, og i sin første A-lagskamp for Real Madrid kom han inn for Cristiano Ronaldo. Meg og Ronaldo, vettu. Haha, sier Peter Kovacs.

En måneds tid før Tippeliga-debuten var Ødegaard med A-laget til La Manga for å spille Copa del Sol. Der gikk Strømsgodset helt til finalen, og motstander var rumenske Astra.

I potten lå det en pengepremie på rundt en halv million kroner. Finalen utviklet seg til å bli en skikkelig batalje, der Astra fikk en spiller utvist rett før pause. Grisetaklingene florerte og Ole Amund Sveen fikk en albue plantet i ansiktet. 20 minutter før full tid, på stillingen 0-0, valgte Ronny Deila likevel å sette inn 15 år gamle Martin Ødegaard.

Han begynte umiddelbart å dirigere og kreve ballen. Ødegaard var også sentral da Godset tok ledelsen seks minutter for slutt, med en varemerkestikker i bakrommet til Mounir Hamoud, som slo inn foran mål der Thomas Lehne Olsen sklei inn Godset-ledelse.

Det var likevel det som skjedde på overtid, etter at Astra hadde pådratt seg kveldens andre utvisning, som sitter brent fast i minnet hos Thomas Sørum.

– Martin var sped som pokker, og rumenerne begynte å bli skikkelig forbanna da den lille spirrevippen kom inn. På overtid tar han med seg ballen, med tre monstre etter seg, ned mot hjørneflagget, og begynner å trikse og mikse. Vi satt på benken og tenkte bare «fy faen, går dette bra?», beskriver Sørum, og viser hvordan de gjemte ansiktene sine i hendene.