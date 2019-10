Vi skriver 2019, men fremdeles er rasisme et problem i fotballen.

Raheem Sterling, Danny Rose, Tammy Abraham, Paul Pogba. Det er bare noen av spillerne fra Premier Leauge som nylig har opplevd å bli hetset på grunn av deres hudfarge.

– Vi er én gruppe

Nå er begeret i ferd med å renne over. I forkant av Englands to bortekamper mot Tsjekkia og Bulgaria i EM-kvaliken varsler de engelske spillerne en kraftig reaksjon dersom noen av deres spillere utsettes for rasisme og Uefas rasismeprotokoll ikke fungerer som ønsket.

– Vi har hatt møter om det, og vi har vært innom hvordan vi skal takle en sånn situasjon. Harry Kane sa til og med at dersom det skjer og vi ikke er fornøyde, så går vi sammen av banen, sier Chelsea-spiss Tammy Abraham ifølge Guardian.

Kampen det er knyttet mest bekymringer til er den mot Bulgaria. Landets supportere har et dårlig rykte, og de to kommende kampene må spilles for delvis stengte tribuner som følger av rasisme i kampene mot Tsjekkia og Kosovo tidligere i år.

Uefa har ifølge Sky Sports en trepunktsliste man skal følge ved rasisme under en fotballkamp. Den protokollen er de engelske spillerne i utgangspunktet innstilt på å følge.

– Det er en lagavgjørelse, en som vi må fatte i fellesskap. Det har ikke noe å si om én spiller blir hetset eller hele laget - vi er én gruppe, sier Liverpools Trent Alexander-Arnold til BBC.

– Går av banen som et lag

Protokollen sier at en spiller som utsettes for rasisme, først skal varsle sin egen kaptein, som igjen bringer beskjeden videre til dommeren. Da skal dommeren stoppe kampen og det sendes ut en advarsel til tilskuerne over høytaleranlegget.

Dersom hetsen ikke opphører, skal dommeren stoppe kampen og føre lagene av banen før en ny beskjed skal formidles over høytaleranlegget. Deretter skal det tas en beslutning om kampen skal stoppes permanent i samråd med lagledere og spillere.

Abraham er selv blitt utsatt for rasisme denne sesongen. Det skjedde i kjølvannet av straffebommen i supercupfinalen mot Liverpool. Han mener Uefas trepunktsliste er for mild og gir «tåpelige folk» unnskyldninger. Det er grunnen til at han og lagkameratene nå er beredt til å gå av banen.

– Det handler om å forsikre oss om at vi som et lag ikke tolererer det, og vi ønsker at verdens skal se at vi ikke tolererer tåpelig hets, sier Abraham.

– Ingen vil ha dette i fotballen. Det påvirker ikke bare én person, det påvirker laget. Dersom vi bestemmer oss for at vi ikke vil spille kampen fordi disse tingene oppstår, så går vi av banen som et lag, sier Abraham.

Den 22-årige spissen er blant de heteste spillerne på balløyen for tiden. Etter låneoppholdet i Aston Villa i Championship forrige sesong har Abraham levert som skutt ut av en kanon etter returen til Chelsea. Åtte scoringer gjør ham til delt toppscorer i Premier League sammen med Sergio Agüero, og denne uken kan han få sin landslagsdebut for England.