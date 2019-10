The New York Times: – Hemmelig russisk enhet forsøker å destabilisere Europa

Enheten har sin ekspertise innen undergraving, sabotasje og attentat.

Hendelser som et kuppforsøk i Moldova, forgiftingen av en våpenhandler i Bulgaria, en destabiliseringskampanje i Moldova, et kuppforsøk i Montenegro, og attentatsforsøket på en tidligere russisk spion ved bruk av nervegass er tidligere sett på som uavhengige.

Nå skal vestlige sikkerhetsansatte ha konkludert med at operasjonene er utført av den hemmelige, koordinerte enheten i Russlands etterretningstjeneste, Enhet 29155, skriver The New York Times.

Enheten skal ha operert i all hemmelighet i et tiår, men ble ikke oppdaget av vestlige sikkerhetsansatte før nylig. Man vet ikke hvor ofte gruppen er på oppdrag, og de sikkerhetsansatte advarer mot at de ikke vet når og hvor enheten vil dukke opp neste gang.

Enhetens eksistens understreker Vladimir Putins aktive kamp mot Vesten, med bruk av propaganda, hacking og feilinformasjon, i tillegg til militær makt.

– Jeg tror vi hadde glemt hvor hensynsløse russerne kan være, sier Peter Zwack, en tidligere etterretningsoffiser ved den amerikanske ambasaden i Moskva.

Zwack var ikke klar over at Enhet 29155 eksisterte.

Godt skjult

At enheten eksisterer har vært så godt skjult at andre deler av Russlands etterretningstjeneste, kjent som GRU, trolig ikke visste om den.

En tidligere GRU-offiser, med kunnskap om enheten, sier at den spesialiserte seg i å forberede «avledende» oppdrag, «i grupper og individuelt – bombinger, drap, hva som helst».

– Det var seriøse folk som tjenestegjorde der. Det var offiserer som jobber undercover og som internasjonale agenter, sier den tidligere GRU-offiseren.

De siste årene har vestlige etterretningsbyråer begynt å få et klarere bilde av GRUs struktur. Amerikanske tjenestemenn hevder to hackeenheter, kjent som 26165 og 74455 hacket serverne til Det demokratiske partis nasjonale komité og Clinton-kampanjen, og publiserte uheldig intern kommunikasjon. Mueller-rapporten i fjor pekte ut mer enn et dusin tjenestemenn fra disse enhetene, som i all hovedsak opererer fra Moskva.

I motsetning til hackeenhetene reiser Enhet 29155 rundt i europeiske land.

– Dette er en enhet i GRU som har vært aktiv i flere år i Europa. Det har vært en overraskelse at russerne, GRU og denne enheten har følt seg frie til å utføre disse ekstremt ærekrenkende handlingene i vennlige land. Det har vært et sjokk, sier en av europeisk sikkerhetsansatt som vil være anonym.