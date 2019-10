78-åringen ble lagt inn på sykehus i Nevada forrige uke etter det som kategoriseres som et lite hjerteinfarkt. Innleggelsen førte til at Sanders måtte avlyse flere valgkamparrangementer forrige uke.

Nå endrer han strategi som følge av sykdommen. Han har likevel ikke trukket seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Til tider hadde vi fem-seks møter om dagen, tre-fire rallies og bymøter, og møter med forskjellige grupper. Det tror jeg ikke jeg vil fortsette med, sa han utenfor huset sitt i Burlington i delstaten Vermont, ifølge BBC.

– Men jeg har definitivt intensjoner om å drive aktiv valgkamp. Jeg tror vi vil endre måten vi gjør valgkamp noe. Jeg vil sørge for at jeg har kreftene til å gjøre det jeg må gjøre.

Valgkamp-teamet hans har sagt at han vil delta i Demokratens debatt i Ohio neste uke. Det er usikkert om han vil starte valgkampen sin igjen før det.

Sanders fortalte pressen at han var «dum» som ignorerte symptomene før hjerteinfartet. Han innrømmet at helsen hans kan påvirke velgerne. Den høye alderen blant Demokratenes kandidater har vært en snakkis under valgkampen.

– Alt som skjer hver dag påvirker hvordan folk ser på deg, og jeg tror velgerne ser på de totale bildet av hvem kandidaten er, sier 78-åringen.