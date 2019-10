Det er første gang man har klart å dyrke fram kjøtt på romstasjonen, skriver The Guardian.

Det israelske selskapet Aleph Farms dyrket kjøttet 399 kilometer unna naturlige resurser.

Selskapet høstet celler fra dyr på jorda og tok de med ut i verdensrommet. Der ble de dyrket og satt sammen til muskelvev gjennom bruk av en 3D-bioprinter. Metoden kopierer den naturlige prosessen som skjer når muskelvev fornyes i en kukropp.

Eksperimentet fant sted på den russiske delen av romstasjonen 26. september. Teknikken kan i fremtiden gi kjøtt til de som lever på romstasjonen. Selskapet ønsker også å lage kjøtt på samme måte på jorda, og i desember produserte de en liten biff i et laboratorium, selv om de innrømmet at smaken må bli bedre.

– Vi vil bevise at dyrket kjøtt kan produseres hvor som helst, når som helst, under alle forhold. Vi kan potensielt skape en løsning som kan gi mat nærmere der den trengs, akkurat når den trengs, sier Didier Toubia, medgrunnlegger og direktør i Aleph Farms.

– I verdensrommet har vi ikke de 10-15 000 literne vann som trengs for å lage en kilo kjøtt. Dette eksperimentet er et signifikant steg mot å oppnå visjonen vår om å sikre mat for generasjonene som kommer, og samtidig sikre naturressursene våre.