– Enkelte lærer aldri, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB om tirsdagens spesielle hendelse.

Operasjonslederen sier at det var et langt tidsspenn mellom avgangene, men at passasjeren, en mann i 50-årene, var like beruset på sitt andre forsøk.

Mannen tilbringer natten i drukkenskapsarrest.

I september gikk kabinforeningene i SAS og Norwegian ut og klagde på økt fyll blant reisende i Norge, som de ansatte mener setter flysikkerheten i fare. Antall innmeldte saker med passasjerer som lager bråk på norske fly, økte fra 161 saker i 2017 til 254 saker i fjor.

