Det hvite hus skriver ifølge CNBC at de ikke vil samarbeide med demokratene som vil stille Trump for riksrett fordi de mener granskingen bygger på «grunnløse, grunnlovsstridige forsøk på å velte den demokratiske prosessen».

Det åtte sider lange brevet er skrevet av Pat Cipollone, advokat i Det hvite hus, og sendt til speaker Nancy Pelosi i Representantenes hus, i tillegg til Eliot L. Engel i utenrikskomiteen, Adam B. Schiff i etterretningskomiteen og Elijah E. Cummings i tilsyns- og reformkomiteen.

Cipollone skriver på vegne av Trump og administrasjonens hans blant annet at saksgangen bryter med kongressens normer og presidentens rettigheter, og beskylder de Demokratiske lederne for å se granskingen som en mulighet til å påvirke neste års valg.

– Enkelt forklart, dere ønsker å tilsidesette resultatet av valget i 2016 og frata det amerikanske folk presidenten de selv har valgt, skriver Cipollone i brevet.

Nektet nøkkelvitne å stille

Cipollones brev kommer timer etter at Det hvite hus nektet et nøkkelvitne å vitne i Kongressen tidligere tirsdag.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner fra Trumps politiske motstandere. Demokratene har gjentatte ganger advart Trump om at manglende samarbeid vil anses som et forsøk på å motarbeide etterforskningen, noe som i seg selv er et grunnlag for riksrett.

– Mangelen på dette vitnet og mangelen på viktige dokumenter anser vi som ytterlige sterke bevis på at man motarbeider Kongressens grunnlovsfestede funksjoner, sa leder av Husets etterretningskomité, Adam Schiff, kort tid etter at nyheten ble kjent.

Anklages for å ha presse Ukrainas president til å etterforske Biden

Det var i september speaker Nancy Pelosi kunngjorde at Demokratene ville starte en gransking av presidenten, som kan føre til at han vil bli stilt for riksrett.

Bakgrunnen var at de mente Tump brukte makten sin til å få et annet land til å blande seg inn i det amerikanske valget.

Klagen handlet i all hovedsak om en samtale mellom Trump og Ukrainas president i juli, der Trump ba Ukraina se nærmere på korrupsjonsanklager mot Joe Biden, og hans sønn. Biden er en av Trumps største konkurrenter i neste års valg.

Samtalen, i tillegg til Det hvite hus' avgjørelse om å holde tilbake militærmidler til Ukraina, har skapt mistanke om at Trump har forsøkt å presse en utenlandsk leder til å etterforske en motstander blant Demokratene.

I brevet Det hvite hus nå har sendt ut, vises det til samtalen, som de kaller «helt passende, og ikke grunnlag for deres gransking», skriver Fox News.

Adam Schiff anklages i brevet for å ha gjengitt en falsk versjon av utskriften til det amerikanske folk, og for at kontoret hans har vært i kontakt med den anonyme varsleren. Det hvite hus mener Schiff derfor ikke kan bidra i granskingen som nøytral part.