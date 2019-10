King: – VAR skylder meg tre mål

Joshua King har fått merke på kroppen innførselen av VAR i Premier League denne sesongen.

Selv om han både har fått nettkjenninger avblåst og annullert for offside (Southampton), samt avvinkede mål som til slutt er blitt godkjent (West Ham), er han ikke en svoren tilhenger av systemet.

King mener systemet ikke følger godt nok opp fellinger i feltet.

– Jeg mener jeg skulle hatt tre straffer denne sesongen: En mot Aston Villa, en mot Southampton, og en mot West Ham tror jeg.

– Alt i alt tror jeg VAR skylder meg tre mål.

– Du er i minus i regnskapet?

– 110 prosent.

Kritisk

King er Bournemouths faste straffetaker og normalt sett en sikker mann fra ellevemeteren. Målkontoen hans denne sesongen teller foreløpig to. Det ville sett ganske mye bedre ut, om King hadde fått medhold i sine påstander.

Den norske landslagsspissen opprettholder med det kritikken han kom med i forrige landslagssamling:

– Jeg føler at dommerne ikke tar beslutninger lenger. De bare venter på VAR-rommet. Og VAR-rommet skal da redde dem, men ingenting skjer fordi VAR-rommet tenker at hvis dommerne ikke har sett det, så er det ingenting.

– Dommerne blir passive?

– Dommerne er blitt veldig passive, på grunn av at de har VAR som snakker gjennom ørene på dem og forteller hva som er ja og nei.

Arbeidshesten King

En annen grunn til at det bare er blitt to mål er trolig at King er blitt foretrukket mye på venstrekanten i Bournemouths 4-4-2 denne sesongen.

Senest i 0-1-tapet mot Arsenal i helgen.

King har tidligere ytret at han helst ville spilt på topp, men er mer forsiktig i uttalelsene denne gangen.

– Er du blitt mer en arbeidshest?

– Tydeligvis er jeg det på det laget. Jeg gjør det jeg blir bedt om. Jeg ser på det som en jobb. Hvis treneren har lyst at jeg skal spille der, så gjør jeg det.

Likevel gleder han seg til landslagsukene. Det er ingen tvil om at King er Lars Lagerbäcks førstevalg på topp, og at laget bygges rundt det.

– I Norge får jeg definitivt spille i min foretrukne posisjon. Det er litt ekstra gøy å komme på trening, når man vet man har den støtten fra treneren og fansen. Ikke at jeg ikke har den i klubb, men det sier seg selv at man gleder seg til å spille i favorittposisjonen.