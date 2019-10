Sene kvelder med TV-serier og -spill har ført til at den franske stjerneangriperen Ousmane Dembélé har kommet for sent til, og i noen tilfeller gått glipp av, Barcelonas treninger, skriver AS.

Det provoserer naturlig nok den katalanske storklubben, som i sin tid betalte 105 millioner euro, da rundt 1 milliard kroner, for å hente ham fra Borussia Dortmund.

Men 22-åringens uprofesjonelle livsstil stopper ikke der, ifølge avisen.

Barcelona er også bekymret for Dembélés matvaner, og har prøvd å forbedre kostholdet hans ved å ansette en privat kokk.

Det er imidlertid ikke nok, og etter en samtale med Barcelonas klubbpresident Josep Maria Bartomeu har Dembélés agent, Moussa Sissoko, bestemt seg for å flytte til byen for å bistå.

Sissoko håper å bidra til å få spillerens liv på stell.

Bekymringene rundt den talentfulle angriperens livsstil er ikke nye. I november i fjor ble det rapportert at klubben fryktet at Dembélé var spilleavhengig.

Denne sesongen har vært bedre, men stadige skadeproblemer frustrerer Barcelona, som tror at en bedre livsstil kan bøte på problemene.

I helgen som var ble Dembélé utvist i hjemmekampen mot Sevilla, angivelig for å fornærme dommeren. Det kan ha skyldtes språkproblemer for mannen som ikke helt har funnet seg til rette i den katalanske hovedstaden..

– Jeg tror ikke det var en lang setning. Selv jeg synes det er vanskelig å kommunisere med Dembélé på spansk, så jeg er overrasket over at han hadde en kommentar til dommeren i det hele tatt, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde etter kampen ifølge football-espana.