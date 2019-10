Uføre Marianne har vært på jobb nesten hver dag de siste seks årene

I dag er det rundt 350 000 uføretrygdede i arbeidsdyktig alder i Norge. Utbetalingene til uføretrygd har nesten doblet seg de siste ti årene, og passerte for første gang 100 milliarder kroner i statsbudsjettet som ble lagt fram mandag.

Noen fylker og kommuner har flere uføre enn andre. Oslo er best i klassen med en uføreandel på 5,8 prosent, mens Østfold kommer verst ut. Der er 14,7 prosent av alle som kunne vært i arbeid, uføre.

I Marker kommune i Østfold er nesten 20 prosent av arbeidsstokken ufør. Det betyr at kun fire av fem i arbeidsdyktig alder i kommunen jobber.

– Jeg synes man kan jobbe for trygda

Ved Samvirkelaget Bruktbutikk i samme kommune jobber det mange frivillige. Bruktbutikken er blant tiltakene kommunen har opprettet for å aktivisere uføretrygdede, og den har også blitt et sosialt møtested for mange i kommunen.

– Jeg gjør det for å komme ut og gjøre noe annet enn å sitte hjemme og tenke på det jeg er ufør for. Det er veldig bra å være her, sier Marianne Søgaard, en av de frivillige ved butikken.

Ikke bare jobber hun ved butikken; hun er også daglig leder, og har vært på jobb der nesten hver dag de siste seks årene.

DAGLIG LEDER: Marianne Søgaard er daglig leder ved bruktbutikken, selv om hun er ufør. Foto: TV 2

Også Hanne Helgerud er ufør, men kommunen har lagt det til rette slik at hun kan jobbe som frivillig både ved bruktbutikken og i kantina ved gamlehjemmet i kommunen.

– Jeg synes at man kan jobbe for trygda si. Jeg synes det er en bra ting å gjøre, sier hun.

– Ville du ikke fått det samme hvis du ikke jobbet?

– Jo, men jeg klarer jo ikke å sitte hjemme, svarer hun.

– Nesten usynlige

Else Marit Svendsen er aktivitetssjef i Marker kommune. Hun sier at det er svært viktig å legge til rette for de som ikke klarer å komme seg inn i arbeidslivet.

UFØR: Hanne Helgerud er ufør, men setter likevel pris på å kunne jobbe frivillig ved Samvirkelaget Bruktbutikk. Foto: TV 2

– De vil være i aktivitet, men de klarer kanskje ikke å jobbe fra åtte til fire hver dag. Så de fleste her jobber litt variert tid. Det å legge til rette betyr alt, tror jeg, sier Svendsen.

Hun mener også slike tiltak er viktige for at de skal føle seg som en del av lokalsamfunnet.

– Her har de et tilbud og får lov til å være synlige for lokalsamfunnet. Mange av de trygdede er jo nesten usynlige, for de har ikke noe sted å være, sier hun.

– En utfordring

I løpet av Erna Solbergs periode som statsminister, har det blitt 45.000 flere på uføretrygd.

– Nå bruker vi over 100 milliarder kroner på dette i året. Er dette bærekraftig?