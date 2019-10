De ansatte ved XXL-varehuset på Storo fikk beskjed om at varetellingen 1. mai i år ville bli gjennomført som en «dugnad». Ledelsen understreket at det ikke var tvang, men oppfordret like fullt ansatte til å stille opp, noe flere gjorde. Nå beklager sjefen for sportskjeden.

– Å be ansatte jobbe gratis er helt uakseptabelt og et klart brudd på regler og rutiner. Ledelsen i XXL var ikke kjent med dette og tar sterkt avstand fra slik praksis, skriver sjefen i XXL i Norge, Anders Kjellén, til E24.

Sportskjeden opplyser at varetellingen startet klokken 8 på morgenen 1. mai i år.

XXL-sjefen vil ikke svare på om de har etterbetalt lønn til dem som jobbet denne dagen.

Det får Trine Lise Sundnes, leder av LO-fagforbundet Handel og Kontor (HK), til å reagere.

– Vi oppfordrer alle som har jobbet på XXLs såkalte dugnad om å ta kontakt med oss, slik at vi kan få de organisert og fremme krav på deres vegne, sier hun til E24.

