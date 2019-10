Ifølge myndighetene i Thailand døde trolig alle de elleve elefantene fordi de forsøkte å redde en babyelefant.

Den tre år gamle babyelefanten har mest sannsynlig sklidd og blitt tatt av strømmen da flokken skulle krysse en oversvømt elv i nasjonalparken Khao Yai.

– Vi tror elefantene prøvde å redde babyen. Den falt over fossen, og det gjorde at de andre også falt over fossen, sa nasjonalparkens direktør Kanchit Srinoppawan, ifølge New York Times.

Døde samtidig

De 11 dødsfallene er det høyeste antall elefanter som har dødd i en enkelt ulykke i Khao Yai, sier landets talsperson for nasjonalparkene i avdelingen for dyreliv og plantevern, Sompote Maneerat.

Elefantene ble funnet i bunnen av fossen Haew Narok, en 80 meter høy foss. Den er populært kalt Hell's Abyss, eller avgrunnen til helvete på norsk.

Seks av de døde elefantene ble funnet lørdag 5. oktober, og tirsdag har tallet steget til elleve døde elefanter.

– Dette er skogsdyr som lever i grupper, og hvis et av medlemmene i gruppen har problemer kommer de andre for å hjelpe til. Vi tror alle elefantene falt over fossen og døde samtidig fordi de ville redde den lille ungen, sa Srinoppawan.

Det var ingen vitner til hendelsen, men på grunn av dyrenes vanlige oppførsel og spor på stedet, har de ansatte ved nasjonalparken konkludert det mest sannsynlige hendelsesforløpet.

FOSS: En av elefantene som er funnet i bunnen av fossen. Foto: Panupong Changchai / AFP

De ansatte ble oppmerksomme på hendelsen tidlig lørdag morgen på grunn av høylydte trompet-lyder fra to overlevende elefanter.

– Veldig trist

De to overlevende elefantene er en mor og hennes elefantkalv, og later til å være de eneste resterende dyrene i flokken.

– Det bare to overlevende ut av en flokk på 13 elefanter. Det er veldig trist for de to overlevende, sier Edwin Wiek, grunnlegger av The Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT).

Nasjonalparken huser omtrent 170 av Thailands 3000 ville elefanter. For å forhindre at dyrene krysser elven for nærme fossen var det satt opp flere gjerder i det farlige området.

Denne helgen var det derimot et kraftig regnvær, som kan ha gjort at gjerdene ikke var tilstrekkelige for å holde de store dyrene unna.

– Klimaforandringer kan også være en årsak til tragedien. Tidligere år ville det ikke vært så mye vann i elven når de krysset, men i år kom regnsesongen senere, sier direktør Srinoppowan.