Etter at hun talte i Kongressen i Washington og FNs ekstraordinære klimamøte i New York, hyllet politikere og kjendiser klimaaktivisten Greta Thunberg (16).

Nå har også Kim Kardashian (38) uttalt seg om den svenske 16-åringen som i september fikk en alternativ nobelpris.

– Hun er en fantastisk, ung jente, som så modig og tøff står opp mot skremmende voksne. At hun er så åpen og ærlig, er akkurat hva vi trenger, sier Kardashian til nyhetsbyrået Reuters.

Verdensstjernen Kardashian sier at hun har lyst til å møte Greta Thunbergs foreldre, og dele sine erfaringer med bruk av sosiale medier.

38-åringen som har over 60 millioner følgere på Twitter, og deltar på World Congress on Information Technology (WCIT) i Armenia, sier til nyhetsbyrået at hun vil vite hvordan Gretas foreldre takler oppmerksomheten.

Møtt med mobbing og hets

Da Thunberg talte i USA, eksploderte kommentarfeltene, og voksne mennesker mobbet og hetset 16-åringen og andre klimastreikende barn og unge i sosiale medier.

Thunberg anklaget statslederne for å svikte den oppvoksende generasjonen.

– Vi er i begynnelsen av masseutryddelse og alt dere snakker om er eventyr og evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere, raste hun med tårer i øynene.

Også USAs president Donald Trump engasjerte seg, og mente at Thunberg virket som en «veldig lykkelig, ung jente som gleder seg til en lys og fantastisk fremtid».

– Vi synes det er så stygt, måten hun og andre klimaaktivister blir hengt ut og hvordan voksne går til personangrep, sa generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge til TV 2.