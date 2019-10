Slik kan Greta Thunberg vinne

Slik kan hun vinne

Andreas Alexander Fosby er styremedlem i Norges Fredsråd. I organisasjonens topp fem-liste over favoritter til å vinne fredsprisen har de plassert Greta Thunberg på femteplass. Men i likhet med Urdal, stiller også han spørsmålstegn ved om klima/fred og konflikt-koblingen er sterk nok.

Han trekker også fram at saken Thunberg kjemper allerede har høy anerkjennelse.

– Hun har allerede høy legitimitet. Saken hun står for er mer eller mindre anerkjent og akseptert. Det som veier mest for er engasjementet og ungdomsaktivismen hun har bidratt til, sier Fosby.

Og nettopp ungdomsaktivisme kan bli et nøkkelord hvis Thunberg skal få prisen. PRIO-direktør Urdal peker på at det ikke er uvanlig å dele prisen mellom to eller flere personer, og både de og andre har flere ungdomsaktivister på sin liste.

– Det kan tenkes at komiteen sier at dette er året for ungdomsengasjement, og at de ønsker å peke på viktige, unge stemmer. Det kan de gjøre uten å si at klimaendringer fører til konflikt, sier Urdal.

Også Norges Fredsråd har flere andre ungdomsaktivister på sin liste. Fosby mener i likhet med Urdal at det kan være en mulig løsning.

– Ungdomsaktivisme er absolutt en samlende betegnelse jeg tenker kan være en legitim vinner, sier han.

– Kanskje det viktigste signalet den prisen ville gitt, er til ungdom verden over som opplever at framtiden deres er truet, og som har en reell frykt for om de har en framtid i det hele tatt. Å faktisk få den anerkjennelsen at ungdomsaktivisme får fredsprisen, kan skape håp for unge mennesker, og blir en slags «anerkjennelse» fra voksne og mer etablerte politikere at det unge mennesker brenner for faktisk er viktig og betyr noe, sier han.

Skulle hun vinne fredsprisen, er det imidlertid ikke sikkert at hun vil være til stede i Oslo for å motta den. Etter planen skal hun da delta på en klimakonferanse i Chile når fredsprisseremonien går av stabelen 10. desember.

Sharief, Elman og Kwun-chung

I tillegg til Thunberg, er ungdomsaktivistene Hajer Sharief, Ilwad Elman og Nathan Law Kwun-chung blant navnene som mange har på sin liste over favoritter.

DEMOKRATI-FORKJEMPER: Nathan Law Kwun-chung topper sammen med Elman og Sharief PRIOs liste. Foto: Anthony Wallace

Den libyske aktivisten Sharief har lenge kjempet for demokratisering av Libya, og hun er også medstifter av Together We Built, en organisasjon som jobber for fred og demokrati i Libya.

Ilwad Elman er en ung, somalisk-kanadisk aktivist som sammen med sin mor stiftet og driver The Elman Peace and Human Rights Center i Mogadishu. Hun jobber med flere fredsinitiativer i Somalia, og vant African Young Personality (Female) i 2016.

Nathan Law Kwun-chung er en ung demokrati-aktivist fra Hong Kong, og har vært en av frontfigurene under de massive demonstrasjonene i Hong Kong. Han var også blant lederne i paraplyrevolusjonen i 2014, og ble i 2016 valgt inn i den lovgivende forsamlingen.

PRIO-direktør Urdal har samtlige tre på topp i sin liste, mens Norges Fredsråd har Sharief og Elman på andreplass.

– Oppmerksomheten rundt unge fredsaktivister har økt de siste årene, og det er blitt mer og mer tydelig hvor viktig det er at unge mennesker engasjerer seg for fred. Både nasjonalt og internasjonalt, skriver fredsrådet i sin begrunnelse.

FREDSAKTIVIST: Somalisk-kanadiske Ilwad Elman er nominert for sitt arbeid for fred i Somalia. Foto: Earl Gibson Iii

– Viktigheten av ungdomsaktivisme har blitt stadig mer tydelig de siste årene. Unge mennesker setter agendaen på temaer som er svært viktige for fred og sikkerhet både lokalt og globalt, og utfordrer etablerte narrativer og maktforhold, skriver Urdal i sin begrunnelse.

Han peker på at FNs sikkerhetsråd tidligere har trukket fram viktigheten av unges bidrag i kampen for fred og sikkerhet.

– Det er mitt syn at bidragene til unge mennesker burde fremheves i fredsprisen i år, fortsetter han.

Abiy Ahmed

Etiopias statsminister Abiy Ahmed er nominert for at han klarte å få en slutt på konflikten mellom Etiopia og Eritrea etter at han inntok statsministerkontoret i 2018.

Han frigjorde politiske fanger, og signerte en fredsavtale med Eritreas president Isaias Afwerki. Han har også kjempet for kvinners rolle i politikken, og halvparten av medlemmene i hans kabinett er kvinner.

NOMINERT: Etiopias statsminister Abiy Ahmed er blant favorittene til årets fredspris, blant annet grunnet hans bidrag til å få en slutt på konflikten mellom Etiopia og Eritrea. Foto: Michael Tewelde

Ahmed er én av to kandidater Asle Sveen holder som favoritt til å vinne prisen, og trekker fram hans bidrag til fred med Eritrea og hans jobb for demokratisering og forsoning innad i Etiopia.

Urdal har plassert Ahmed på femteplass på sin liste, men hadde han tidligere på topp. Han mener hans manglende evne til å få fram frie og rettferdige valg i Etiopia er et minus. Han peker også på at han har slitt med å få bukt med etnisk motivert vold i landet.

– Han forblir på denne listen som en anerkjennelse av det håpet hans reformer har brakt til en trøblete region, men det gjenstår å se om han klarer å leve opp til sitt potensial. Derfor topper han ikke lenger listen, skriver han.

Reporters Without Borders

Reporters Without Borders (RWB) er en internasjonal journalistorganisasjon som jobber for pressefrihet. Den ble stiftet i 1985, og har base i Paris.

Organisasjonen kommer høyt på lista til både PRIO, Norges Fredsråd og Asle Sveen.

– Det ville vært naturlig i en tid med forfølgelse av pressen og fake news, sier Sveen, som sammen Ahmed er hans anre favoritt til å ta prisen.

Norges Fredsråd har RWB på topp, sammen med Comittee to Protect Journalists. Sistnevnte samler data om mord og fengsling av journalister, og jobber i likhet med RWB for pressefrihet.

PRESSEFRIHET: Reporters Without Borders er nominert for sitt arbeid for pressefrihet. Her er flere av organisasjonens medlemmer avbildet under en demonstrasjon ved den saudiske ambassaden i Paris 1. oktober i år, i forbindelse med at det var ett år siden Jamal Khashoggi døde. Foto: Philippe Lopez

– Vi ser stadig økende press på journalister verden over. Journalister angripes og fengsles, pressefriheten utfordres, og i disse «falske nyheter»-tider er det ikke bare informasjon pressen produserer som er et mål, men også journalistene selv, skriver Norges Fredsråd i sin begrunnelse.

Fredsrådet mener at en slik pris ville understreket viktigheten av en uavhengig presse, som «gjør det mulig å ta gode beslutninger også i kriser og konflikter».

– Jeg tror det hadde bidratt til å vise hvor viktig den kritiske, frie journalistikken er, også for fred og mot konflikter i verden, sier Fosby til TV 2.

Også Urdal holder Reporters Without Borders høyt på sin liste; der har organisasjonen fått andreplassen.

Jacinda Ardern

New Zealands statsminister Jacinda Ardern er ikke på lista til verken PRIO eller Norges Fredsråd, men trekkes blant annet fram av magasinet Time.

NOMINERT: Jacinda Ardern er nominert for sin empatiske og tydelige reaksjon på Christchurch-angrepene. Foto: Vincent Thian

Ardern har blitt trukket fram som et symbol på empati og styrke i kjølvannet av de tragiske moské-angrepene i Christchurch i mars, der 51 mennesker ble drept og titalls skadet.

Ardern er verdens yngste kvinnelige leder i en alder av 38, og ble på under ett døgn kastet ut i det internasjonale rampelyset. Hun høstet ros både innen- og utenriks for sin empatiske og tydelige reaksjon.

I etterkant av angrepene har hun vært tydelig på at hun ikke vil gi gjerningsmannen bak angrepet en plattform for å spre sitt syn, ved å nekte å si hans navn.

Mindre enn én måned etter angrepene, kunngjorde Ardern også innføringen av et umiddelbart forbud mot halvautomatiske våpen og automatvåpen, samt forbud mot større magasiner og modifiseringer.

Men det var spesielt hennes tilstedeværelse etter massakrene som gjorde inntrykk. Hun reiste til Christchurch for å treffe muslimer og flyktninger i lokalsamfunnet, og viste respekt ved å møte opp kledd i svart og med hijab på hodet.