Den 32 år gamle mannen skal ha dratt sjåføren av lastebilen ut av kjøretøyet da vedkommende stoppet for et rødt lys, skriver The Guardian.

Mannen kjørte deretter lastebilen inn i flere biler, som førte til at åtte personer ble skadd.

Hendelsen skjedde klokken 16.20 mandag ettermiddag i Limburg, som ligger i delstaten Hessen i Tyskland.

Gjerningsmannen ble pågrepet på stedet. Mannen hadde ingen kjente tilknytninger til terrorgrupper, og motivet for handlingen er hittil ukjent, opplyser det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Mine tanker er med de skadde ofrene etter hendelsen, og deres familier, sa ordføreren i Limburg, Marius Hahn.