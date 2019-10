Færøyene-Norge 0-13

Se det historiske målet i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Etter 76 minutter og 58 sekunder i Norges 13-0-seier mot Færøyene kom det historiske øyeblikket.

Isabell Herlovsen ekspederte Caroline Graham Hansens innlegg i mål. Herlovsens tredje i kampen, og 31-åringens 67 mål for Norge.

Det gjør henne til tidenes mestscorende.

– Det har vært et mål for meg å slå rekorden. Akkurat nå er det litt ubeskrivelig, sier Herlovsen til NRK.

– Det var en veldig deilig følelse da jeg satte den siste der og visste at jeg var på toppen av listen. Men jeg må jobbe på videre, for jeg skal gjøre det vanskelig for hun som kommer etter meg å slå rekorden.

16 år gammel rekord

Marianne Pettersens 66 landslagsmål er med det slettet fra rekordbøkene. Der har den stått siden 2003.

Isabell Herlovsen debuterte på landslaget allerede som 16-åring og har fått 133 landskamper. Pettersen nådde sine 66 nettkjenninger på bare 98 kamper.

– Det viktigste var at vi vant kampen og scoret mange mål. Så hadde vi et lite delmål å få hjelpe Isa til å bli den beste målscoreren gjennom tidene og hun lykkes med å dytte inn tre, så nå er hun alene på tronen. Det er fantastisk, og hun er en fantastisk fin fotballspiller, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

Det ble raskt klart at om Herlovsens skulle klare å ta scoringsrekorden var spenningsmomentet i EM-kvalifiseringskampen. Færøyene ble som ventet ingen match for Norge, selv om de holdt rimelig stand i åpningen av kampen.

Målene rant inn

Etter en litt nølende åpning rant etterhvert målene inn for Norge som ikke ga seg før det var et tosifret antall baller i nettet bak Monika Biskopstø i færingenes mål.

Lisa-Marie Utland startet målshowet, før Caroline Graham Hansen doblet på straffespark. Amalie Eikeland la på til 3-0, før Graham Hansen scoret Norges fjerde før pause.

Graham Hansens hat trick var fullbyrdet like etter pause, og i løpet av de første 20 minuttene av andreomgang scoret Norge fem ganger til. Isabell Herlovsen, Karina Sævik, Ingrid Syrstad Engen, Frida Maanum og Herlovsen igjen med tangering av den tidligere rekorden.

Ingrid Syrstad Engen la på til 11-0 med en fantastisk avslutning kvarteret før slutt, før målet som stjeler overskriften.

Elise Thorsnes sørget for 13-0. Det er den tredje største seieren i norsk landslagshistorie. Bare seiere over Slovakia (17-0) og Makedonia (14-0) har vært større.

Etter tre kamper i EM-kvalifiseringen står Norge med full pott og 26-1 i målforskjell.