Statsminister Erna Solberg ville vært langt unna gjenvalg dersom det var valg i dag. Den første stortingsmålingen fra Kantar etter kommunevalget bekrefter langt på vei resultatet fra valget.

Høyre er taperen

Høyre går mest tilbake fra den forrige målingen som ble laget i begynnelsen av valgkampen i august.

Partiet får 20,2 prosent, en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng. Det er på nivå med kommunevalget hvor partiet fikk 20,1.

Bakgrunnstallene viser at 658 prosent av velgerne som stemte Høyre i 2017 sier de ville gjort det samme i dag. Partiet mister over 50 000 velgere til Arbeiderpartiet, mens det er bare er 10 000 velgere som går motsatt vei.

Et valg i dag ville gitt Høyre 37 representanter på Stortinget, åtte færre enn de fikk ved valget for to år siden.

Regjeringspartier i trøbbel

Kantar har laget politiske målinger i Norge siden 1963. Tallene fra byrået viser at de fire borgerlige partiene som nå sitter i regjering ikke har hatt en samlet oppslutning på et lavere nivå siden april 1995, altså på 24 år.

Fremskrittspartiet ligger stabilt siden før kommunevalget med 9,0 (- 0,1). Kristelig Folkeparti ligger rett under sperregrensen med 3,9 (+ 0,1), mens Venstre bare får 2,6 prosent (+ 0,6).

Regjeringspartiene ville dermed fått 58 mandater på Stortinget, og har ikke stått svakere siden Erna Solberg ble statsminister.

Ap i trøbbel

Arbeiderpartiet gjorde et dårlig kommunevalg for en måned siden. De fanger ikke opp tilbakegangen til regjeringspartiene.

Den første stortingsmålingen etter kommunevalget viser 23,3 prosent, noe som ville vært det dårligste stortingsvalget for partiet siden 1924.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet mister rundt 75 000 velgere fra 2017-valget til Senterpartiet, mens 50 000 velgere går til SV og 46 000 til Rødt.

Et slikt valgresultat ville gitt Arbeiderpartiet 41 representanter på Stortinget.

Rekord for Rødt og De Grønne

Både Rødt og De Grønne setter nye rekorder på stortingsmålingen etter kommunevalget med henholdsvis 6,1 (+ 0,9) og 7,2 (+ 0,8) prosent.

Også SV får sin høyeste oppslutning siden mai 2009 med 8,9 prosent (+ 0,5),

Senterpartiet får en oppslutning på 15,6 prosent (+ 0,3).

Dersom målingen hadde vært valgresultat ville det vært flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.