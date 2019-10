1. oktober 2012 advarte daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mot at Siv Jensen ble finansminister.

– Jeg ser at Erna Solberg ikke er fremmed for å gjøre Jensen til finansminister, bare hun legger bort en del av Frps politikk. For meg er imidlertid valget enkelt: Heller Johnsen enn Jensen, sa Stoltenberg med henvisning til sin egen finansminister, Sigbjørn Johnsen.

Nå rapper Jensen tittelen som den lengstsittende finansministeren fra nettopp Sigbjørn Johnsen.

Historisk

Onsdag, 9. oktober blir Frp-lederen den lengsittende finansministeren etter krigen, hvis man regner hvem som har sittet lengst sammenhengende.

– Tiden flyr, sier jeg, da! Det er jo hyggelig, og håper jeg har klart å utrette noe bra på de årene, sier Jensen til TV 2.

23. mars 2019 ble Siv Jensen etterkrigstidens lengstsittende finansminister på borgerlig side.

Regner man sammen for flere stortingsperioder, troner fortsatt Sigbjørn Johnsen (Ap) listen med 9 år 11 måneder og 20 dager, fordelt over to perioder.

Vil ikke gi 2025-lovnad

I slutten av september slo Erna Solberg fast overfor Dagens Næringsliv at hun vil fortsette frem til 2025. Den lovnaden vil ikke finansministeren gi.

FRA 2013: Nyutnevnt finansminister Siv Jensen (Frp) på kontoret etter å ha mottatt nøkkelen av avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen Foto: Cornelius Poppe

– Jeg tror vi tar en dag av gangen, jeg.

– Det er først og fremst opp til velgerne om vi blir gjenvalgt, men jeg mener vi har levert gode resultater. Det går godt i norsk økonomi, flere mennesker kommer i jobb, skattene går ned, infrastrukturbyggingen går opp, så noe bra har vi fått til og jeg håper folk merker seg det, sier finansministeren.

Hun beskriver jobben som «spennende og ærefull».

– Dette er en viktig jobb, som krever mye hardt arbeid, men det er et privilegium.