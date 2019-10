Sydney Leroux Dwyer (29) har totalt 77 landskamper for USA og har vunnet både VM og OL, men var ikke med da landet vant fotball-VM i sommer. 28. juni, samme dag som USA slo Frankrike 2-1 i kvartfinalen, ble hun mamma for andre gang.

Datteren var hennes andre barn med MLS-spilleren Dow Dwyer, som spiller for Orlando City og har fire landskamper for USA.

For en drøy uke siden gjorde Leroux Dwyer comeback da hun kom inn som innbytter for Orlando Pride, bare 93 dager siden lille Roux James kom til verden.

– Jeg elsker dette spillet. Det siste året har vært fylt med så mange opp- og nedturer, men jeg ga meg selv et løfte om at jeg skulle komme tilbake. Uansett hvor vanskelig det skulle bli. Det har vært en lang reise, men jeg klarte det. Tre måneder og en dag etter at jeg fødte jenta mi, skrev en emosjonell Leroux Dwyer på Instagram.

Der legger hun heller ikke skjul på at rutinene før kamp er blitt endret. 29-åringen har delt et bilde der hun sitter kampklar i garderoben, og ammer sin lille jente.

– Denne lille jenta og jeg har hatt litt av en reise de siste månedene. Oppladningen til kamp ser litt annerledes ut nå for tiden, men jeg ville ikke ha gjort noe annerledes, skriver Leroux etter å ha fått nok et innhopp for laget sitt.

– Hater stresset og presset

29-åringen har også sterke meninger om amming. I forbindelse med verdens ammeuke, den første uken i august, kom hun med en klar melding til sine følgere.

– Det er viktig å erkjenne at det ikke er noen sammenligning mellom noen som ammer barnet sitt og noen som ikke gjør det, for vi prøver alle å gjøre så godt vi kan. Jeg er så takknemlig for at jeg har kunnet mate barna mine med kroppen min, men jeg hater stresset og presset som blir lagt på oss. Som om vi ikke har nok av det allerede, skrev Leroux.

– Om det ikke er noe for deg, så er det ikke noe for deg. Ikke la noen få deg til å føle deg dårlig. Når du mater babyen din med kjærlighet, så mater du babyen på den best mulige måten, fortsetter hun.

Spontantaborterte

Hennes første barn, sønnen Cassius, er nå tre år gammel. Den gangen gjorde hun comeback seks måneder etter fødselen, så hun visste hva hun begikk seg ut på denne gangen.

– Jeg føler livet mitt er mer kaotisk. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det er vanskeligere. Jeg mener det var enklere denne gangen, fordi jeg visste hva jeg kunne forvente. Men hun er bare tre måneder gammel, så det var en rask snuoperasjon, medgir hun til the Athletic.