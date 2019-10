Spår Henriksen-overgang i januar: – Han har all makt

– Jeg ønsker jo at man tar valg sportslig. Av og til føler man at det kanskje ikke alltid er slik. Det er selvfølgelig trist, men det er jo en måte klubben ønsker å gjøre det på. Hvorfor det, må du nesten spørre dem om. I stedet for å gå rundt og syte og klage, gjør jeg jobben min. Jeg kommer på trening med et smil, og jeg gjør det jeg kan for å være i best mulig form

– I mellomtiden holder du deg i gang med U23-kamper?

– Ja. Jeg har jo ønsket det for å holde meg i kamptrening og i form, for jeg trener jo som vanlig med laget og er jo der hele tiden bortsett fra at jeg ikke spiller kamper. Da er det viktig å få kamptrening, for jeg ønsker å være i best mulig form til slike kamper som det er på landslaget, sier midtbanespilleren.

Får selvtillit av U23-kampene

Forrige samling var han også uten kamptrening, men fikk tillit fra start mot Sverige på Friends Arena i september. Nå føler midtbanespilleren at han takket være kampene med de yngre i klubben stiller godt rustet inn mot de to avgjørende kampene for Norge.

– Det gir jo litt mer selvtillit, for kamp er alltid noe annet enn trening. Det å se at man gjør det bra og det å føle at kondisjonen og løpingen er som det skal, gir en selvtillit. Det blir jo litt annerledes på trening enn i kamp, så det er derfor jeg ønsker å få med meg litt kamptrening, sier han.

Allerede på den forrige landslagssamlingen ble Henriksens manglende exit fra Hull tema, men Lars Lagerbäck har altså ikke stengt døren til tross for null spilletid på seniornivå så langt denne høsten.

– Hans muligheter til å spille på landslaget minsker når du ikke har spilletid, men så må du alltid sammenligne med dem han konkurrrer med. Jeg vet ikke hvordan de øvrgige vil se ut i oktober. Ingen stenges ute fordi de har lite spilletid, sa svensken forut for oppgjørene mot Malta og Sverige i september.

– Godt å komme seg til et nytt miljø

Da fikk Henriksen som kjent tillit i den tøffeste av kampene, og han bekrefter at det nok en gang føles godt å komme tilbake til en hverdag der det som skjer på treningsfeltet også kan gis belønning i form av startplass til helgen.

– Det er veldig deilig å være her igjen. Det er det ikke noen tvil om. Alle som skjønner litt fotball, skjønner litt av hva som foregår. Jeg skal ikke legge skjul på at det absolutt ikke er optimalt, og at det i det hele tatt har kommet til en slik situasjon hadde jeg aldri sett for meg da jeg kom tilbake fra ferie, men av og til så er fotball mer enn bare fotball, og da må man bare ta det på strak arm. Men det er godt å komme seg til et nytt miljø og få litt friskt og nytt blod igjen, sier Henriksen.